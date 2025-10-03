Fastighetstekniker
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi skapar långsiktiga hem där människor trivs och känner sig trygga. Som fastighetstekniker är du en viktig del i att göra detta möjligt.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
I rollen som fastighetstekniker utgår du från Gävle och arbetar tillsammans med ett engagerat team och du har ett löpande ansvar för drift, driftoptimering och felavhjälpande underhåll för cirka 300 lägenheter. Du bidrar till regionens totala resultat och du har en viktig roll för att Sveafastigheter som bolag lever upp till värdeorden långsiktig, närvarande, innovativ och affärsmässig.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Ta emot, hantera och åtgärda felanmälningar
Rutinmässiga ronderingar och kontroller
Beställningar och uppföljningar av reparationer och underhållsåtgärder
Tillsyn av VVS-relaterade system
Lägenhetsbesiktningar
Skötsel av inre och yttre miljö
Energioptimering av fastigheter
Krav för tjänsten
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar kombinationen av teknik, service och eget ansvar. Du sätter våra hyresgästers behov i fokus och agerar snabbt och effektivt utifrån det, och du ser gott bemötande som en självklarhet.
Formella krav:
Gymnasieutbildning inom teknik - gärna med inriktning mot VVS, styr och regler, eller el
Några års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen eller liknande
B-körkort
Grundläggande IT-kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska, tal- och skrift
Baskunskaper i engelska, tal- och skrift.
Ansökningsprocessen
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
För din och våra hyresgästers trygghet görs bakgrundskontroll innan anställning.
Om Sveafastigheter
Vill du jobba i ett kreativt och innovativt bolag som erbjuder ett varierande arbete med mycket kundkontakt? Då är du varmt välkommen till oss på Sveafastigheter. Vi är ett bolag som arbetar hårt - och har kul på vägen. Med vår strävan efter att vara en partner som jobbar långsiktigt och hållbart, så ser vi till att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga.
Läs mer om oss på vår hemsida www.sveafastigheter.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveafastigheter Services AB
