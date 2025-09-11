Fastighetstekniker
Fastighetsskötarjobb
2025-09-11
Vill du ha ett jobb där du får använda din tekniska kompetens, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE ansvarar för service, underhåll och utveckling av fastigheter - alltid med målet att skapa trygga, effektiva och välfungerande arbetsplatser för våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar och smarta lösningar för att leverera hög kvalitet i allt vi gör.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence. Det är inte bara ord - det är grunden för hur vi samarbetar, kommunicerar och bygger förtroende. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och göra skillnad.
Inom Business Unit Tech är vi cirka 220 medarbetare som arbetar med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Vi kombinerar erfarenhet, nyfikenhet och samarbete för att skapa hållbara lösningar där helheten alltid är i fokus. Vi förstärker nu vårt team norr om Stockholm med ett flertalet kollegor. Kanske är du en av dem?!
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss kommer du att:
* Självständigt utföra tekniska arbeten - förebyggande, felavhjälpande och planerat underhåll
* Identifiera och föreslå förbättringar, energieffektiva lösningar och andra utvecklingsmöjligheter
* Ha löpande kontakt med beställare och ge tydlig återkoppling
* Samarbeta med driftkollegor och tekniska specialister
Vem är du?
Du har:
* Minst 3 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
* Relevant utbildning inom fastighet eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
* Ha B-körkort - ett krav för tjänsten
* Vana att arbeta självständigt i olika typer av fastigheter
Vi tror att du är:
* Serviceinriktad och lösningsfokuserad - du gillar att göra skillnad för kunden
* Teknisk intresserad och nyfiken på att använda moderna verktyg och metoder
* Noggrann, metodisk och trygg i din yrkesroll
* En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm. Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) är ett Fortune 500- och S&P 500-bolag med huvudkontor i Dallas. Företaget är världens största aktör inom kommersiella fastighetstjänster och investeringar, baserat på intäkterna för 2024. Med över 140 000 medarbetare är CBRE verksamt i mer än 100 länder. CBRE erbjuder tjänster inom fyra affärsområden: rådgivning (uthyrning, försäljning, låneförmedling, bolåneadministration och värdering), drift och upplevelse (fastighetsdrift, fastighetsförvaltning, flexibla kontorslösningar och upplevelsetjänster), projektledning (program- och projektledning samt kostnadskonsultation) samt fastighetsinvesteringar (investeringsförvaltning och fastighetsutveckling). Besök gärna vår webbplats på www.cbre.com. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
