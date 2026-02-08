Fastighetstekniker - Boden
Fortifikationsverket / Anläggningsarbetarjobb / Boden Visa alla anläggningsarbetarjobb i Boden
2026-02-08
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Kalix
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en fastighetstekniker inom väg mark och park (VMP) till Bodens yttre distrikt. Har du erfarenhet med att jobba med drift och underhåll av vägar och planer? Söker du en omväxlande roll, där du arbetar utomhus och bidrar till att våra hyresgäster har en funktionell utomhusmiljö - ansök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar idag ca 130 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner. Boden tillhör driftdistrikt Boden Yttre Norr och består av fyra fastighetstekniker, en driftgruppledare, tolv drifttekniker samt en driftchef. Fastighetsbeståndet är varierat med allt från verkstäder, restauranger, vattenproduktionsanläggningar och reservkraft till enklare förläggningsbaracker och övningsanordningar för försvarsmaktens ändamål såsom vägar och planer.
Som fastighetstekniker har du en viktig roll i att säkerställa att vägar, planer och anordningar på övnings- och skjutfält hålls i toppskick. Genom en kombination av lastbils-, maskinkörning och även handarbete såsom användning av röjsåg mm kommer du att bidra till att upprätthålla en hög standard. Du kommer också att ta ansvar för administrativa uppgifter och arbeta med både felavhjälpning och planerat underhåll. I rollen ingår även täta kontakter med både kunder och entreprenörer. Du är en viktig del av snöberedskapsgruppen och arbetar alltid med säkerhet och effektivitet, både självständigt och i samarbete med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-02-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå och har erfarenhet av skötsel av yttre miljöer. Du är van att arbeta med tyngre fordon inom drift och entreprenad. Du har datavana, en god administrativ förmåga och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass BE, CE är ett krav.
Det är meriterande om du har YKB, ADR, förarbevis för hjullastare, grävmaskin och utbildningsbevis för motorsåg eller röjsåg. Har du utbildning inom "arbete på väg" är det också fördelaktigt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet som gott omdöme och hög personlig integritet. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, driven och har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du tilltalas av att arbeta i ett serviceyrke som ställer krav på god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetet kräver hög grad av affärsmässighet samt förmåga till prioriteringar, därför är du stresstålig och har förmåga att prioritera, planera och fatta beslut inom snäva tidsramar. Vi behöver dig som har en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar och utvecklar avancerad teknologi samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Boden. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 mars 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Peter Gustafsson, tel 010-44 44 593 eller rekryteringsspecialist Lovisa Rosén, tel 010-44 45 879. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729737