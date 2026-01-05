Fastighetsstrateg HS 2025/766
Högskolan i Skövde / Fastighetsskötarjobb / Skövde Visa alla fastighetsskötarjobb i Skövde
2026-01-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Vill du vara med och forma framtidens campus? Som fastighetsstrateg på Högskolan i Skövde får du en central roll i att omsätta vår campusplan i praktiken och skapa en trygg, hållbar och inspirerande miljö för studenter och medarbetare.
Om oss
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartners.
Du kommer att arbeta på avdelningen för Service, IT och Säkerhet som totalt har runt 35 medarbetare. I avdelningens ansvarsområde ligger också Helpdesk och IT-support, servicefunktioner inom campus såsom reception/växel, vaktmästeri och högskolebutik. Vidare arbetar avdelningen med systemutveckling/systemförvaltning, säkerhet, teknisk projektledning, verksamhetsutveckling, IT-pedagogik och AV-teknik.
Din roll
Som fastighetsstrateg har du en central roll i att omsätta vår campusplan i praktiken och säkerställa att lärosätet har ändamålsenliga, säkra och kostnadseffektiva lokaler som stödjer utbildning, forskning och administration. Du arbetar både strategiskt och operativt med lokalförsörjning, fysisk säkerhet och personsäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
• Utveckla och följa upp lärosätets lokalförsörjningsplan och bidra till genomförandet av vår campusplan.
• Analysera lokalbehov och föreslå lösningar som stödjer verksamhetens mål.
• Hantera hyresavtal och samverka med externa fastighetsägare samt Högskolans hyresgäster.
• Sköta kontakter med fastighetsnära leverantörer.
• Samordna ombyggnationer, flyttar och lokalprojekt.
• Arbeta med att samordna fysisk säkerhet, inklusive skydd mot olyckor och riskbedömningar.
• Arbeta med att samordna systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och säkerställa att brandskyddet uppfyller lagkrav.
• Bidra till personsäkra miljöer genom rutiner, utbildning och samverkan med säkerhetsfunktioner.
• Förvalta och administrera system inom området.
• Delta i långsiktig planering och hållbarhetsarbete kopplat till lokaler.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• utbildning inom för tjänsten lämpligt område eller motsvarande erfarenheter som bedöms likvärdigt,
• dokumenterad god samarbetsförmåga,
• dokumenterad erfarenhet av arbete med lokalförsörjning, hyresavtal och projektledning,
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med SBA, fysisk säkerhet och personsäkerhet.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Förmåga att analysera behov och omsätta dem i praktiska lösningar.
• Förmåga att arbeta självständigt och vara flexibel, med kapacitet att växla mellan strategiska och operativa uppgifter.
• Egenskaper i form av att vara analytisk och ha förmåga att arbeta strukturerat samt vara drivande och lösningsfokuserad.
• Ett kommunikativt och samarbetsinriktat sätt med förmåga att bygga goda relationer och förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt.
• En god digital kompetens med vana vid system för lokalplanering, dokumentation och uppföljning.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid förmåga att arbeta självständigt och vara flexibel, med kapacitet att växla mellan strategiska och operativa uppgifter.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 25 januari 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2025/766
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef David Olsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.
Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
Högskolan tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Skövde
(org.nr 202100-3146), http://www.his.se Jobbnummer
9668571