Fastighetsskötsel / Utemiljö

Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom park och grönyteskötsel. Söker du ett varierande arbete beroende på säsong där du får arbeta utomhus och bidra till välskötta utemiljöer. Då kan detta vara tjänsten för dej. Arbetstiderna är vardagar måndag till fredag mellan 07,00-16,00. Anställningen påbörjas enligt överenskommelse. Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt. Du är flexibel och trivs med fysiskt arbete utomhus.