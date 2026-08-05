Fastighetsskötsel / Utemiljö

Grönbergs Mark- och Fastighetsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Gällivare
2026-08-05


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Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom park
och grönyteskötsel.
Söker du ett varierande arbete beroende på säsong där du får arbeta utomhus och bidra till välskötta utemiljöer. Då kan detta vara tjänsten för dej.
Arbetstiderna är vardagar måndag till fredag mellan 07,00-16,00. Anställningen påbörjas enligt överenskommelse.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt. Du är flexibel och trivs med fysiskt arbete utomhus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: gronberg.john@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grönbergs Mark- och Fastighetsservice AB (org.nr 559338-2434)
982 34  GÄLLIVARE

Arbetsplats
Grönbergs Mark & Fastighetsservice AB

Kontakt
VD
John Grönberg
gronberg.john@telia.com
0738025616

Jobbnummer
10023699

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