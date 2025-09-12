Fastighetsskötare / vaktmästare
2025-09-12
Vi söker nu en självgående och lösningsorienterad fastighetsskötare/vaktmästare till vårt team. Som vaktmästare hos oss blir du en nyckelperson som ser till att den dagliga driften fungerar smidigt och att våra lokaler och vår utemiljö håller hög standard.

Arbetsuppgifter
Utföra löpande uppdrag och service
Självständigt identifiera och åtgärda problem som uppstår
Underhåll av fastigheter, lokaler och utemiljö
Enklare reparationer och praktiska arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Är självgående, flexibel och har ett gott ordningssinne
Är praktiskt lagd och har god förmåga att lösa problem på egen hand
Har goda samarbetsförmågor och servicekänsla
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att köra truck och lastmaskin
Kunskap eller erfarenhet av markarbete och/eller betong
Heta arbeten, motor/röjsåg mm
Vi erbjuder:
En varierad vardag där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar i en bred roll
En arbetsplats med trevliga kollegor och god sammanhållning
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: lotta.fogelberg@norrsundetshamn.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Norrsundets Hamn AB
Fabriksvägen 53 (visa karta
817 30 NORRSUNDET

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Norrsundets Hamn AB Kontakt
Hamnchef
Lotta Fogelberg
lotta.fogelberg@norrsundetshamn.com
070-221 96 95

Jobbnummer
