Fastighetsskötare Uppsala
Prowork Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2025-12-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vi söker fastighetsskötare för uppdrag under tre månader med start omgående.
Delar av arbetsuppgifter tillhörande rollen:
Praktiskt arbete i bostäder
Kontakt med hantverkare, leverantörer och hyresgäster
Felanmälan och enklare service
Reparationer inom fastigheten ljuskällor, lås, dörrar m.m.
Tillsyn av tekniska installationer och påkallande av service (fläktsystem, kylaggregat, tvättstuga mm).
Tillsyn, renhållning och skötsel av gårdar / trädgård. Snöskottning och halkbekämpning vid behov
Tunga lyft, arbete i trånga utrymmen och på höga höjder kan förekomma.
Systematiskt brandskyddsarbete och hantering av nycklar/passerbrickor
Som fastighetsskötare förväntas du att utföra uppgifter som är viktiga och relevanta för verksamhetens behov.
Kvalifikationer:
Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av digitala fastighetssystem
Ordningsam, noggrann, flexibel och prestigelös
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Händig och säkerhetsmedveten
Du blir anställd konsult via Prowork Kompetens och jobbar hos vår kund i Uppsala. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9632572