Fastighetsskötare Till Luco Fastighet AB
Luco Fastighet AB / Fastighetsskötarjobb / Mölndal
2026-02-26
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luco Fastighet AB i Mölndal
Är du serviceminded, händig och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik?
Hos LUCO söker vi nu flera behovsanställda fastighetsskötare som arbetar hos olika kunder vid behov. Detta är en flexibel tjänst via avrop, perfekt att kombinera med studier, deltidsjobb eller annan sysselsättning.
Som fastighetsskötare blir du LUCO:s ansikte utåt och den som skapar god kontakt med de boende. Arbetsuppgifterna är varierande, och tillsammans med kollegor och fastighetsförvaltare planerar du ditt arbete och får möjlighet att påverka ditt dagliga upplägg.
På LUCO får du jobba i ett engagerat team med spetskompetens inom bygg- och fastighetsbranschen. Här är arbetsmiljön familjär och kunskapsutbytet stort - du bestämmer själv hur mycket du vill utvecklas och lära dig.
Vad du får göra vid avrop
Utföra felavhjälpande underhåll och rapportera i IT-system
Rondera fastigheter och deras tekniska installationer
Ansvara för grönytor, t.ex. gräsklippning och trimning av buskar och häckar
Veckovis städning av gemensamma utrymmen, som trapphus och tvättstugor
Hålla utemiljö och gemensamma ytor rena och snygga
Utföra mindre snickeriarbeten och förbättringsåtgärder
Vara behjälplig mot entreprenörer vid större underhåll
Ansvara för utkvittering av bomnycklar till boende
Vi söker dig som
Har relevant utbildning samt erfarenhet inom fastighetsskötsel
Är serviceminded och trivs med kontakt med boende
Är händig/teknisk och kan hantera enklare underhåll och reparationer
Är social och kan skapa goda relationer med både boende och kollegor
Har B-körkort
Är du redo att bli en del av LUCO:s team och arbeta hos olika kunder?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: rekrytering@luco.se
