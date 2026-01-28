Fastighetsskötare till Heimstaden i Lund
Har du erfarenhet av rollen som Fastighetsskötare och lockas av att arbeta självständigt på ett branschledande fastighetsföretag där du har mycket frihet under ansvar? Heimstaden söker nu en erfaren och serviceinriktad Fastighetsskötare till vårt kontor i Lund och hoppas att du är den vi söker!
Vår vision är att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden - Friendly Homes. Samhälleliga bidrag är viktigt för oss och vi har ett livslångt perspektiv på våra fastigheter, vilket innebär att vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt standard. Vi äger och förvaltar i dagsläget cirka ca 1700 hyresrätter i Lund och där även Arlöv inkluderas. Därtill har vi Råbylund strax utanför Lund som är vårt nyproduktionsprojekt.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Du startar varje morgon på kontoret för att sedan åka ut till fastigheterna där du granskar att allt är rent och snyggt i och omkring fastigheterna samt åtgärdar felanmälningar från hyresgäster. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är således att underlätta för hyresgästerna genom att lösa deras problem.
Regelbunden översyn av fastigheterna, så kallad rondering, är en annan viktig del i arbetet och du åtgärdar sådant som upptäcks och säkerställer att kraven på brandsäkerhet uppfylls. Övriga arbetsuppgifter är inköp av material och sakgranskning av fakturor samt besiktningar vid behov. Vi arbetar med mobil arbetsorder för att hantera och administrera uppdrag. Arbetsorderhanteringen sker via en applikation i mobilen/surfplattan och du ansvarar för ett flertal fastigheter.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, fastighetsteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare / Fastighetstekniker / Vaktmästare
God datorvana och att arbeta med digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är starkt meriterande, då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort
Vem är du?
Vi ser att du som söker tjänsten är självständig och ansvarstagande vad gäller att planera din dag och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du ska vara initiativrik och praktiskt lagd för att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla hyresgästernas behov. Tjänsten har en nära dialog med hyresgäster vilket innebär att du behöver ha en fallenhet och förståelse för att leverera god kvalitativ service och bemöta människor i olika situationer. Rollen möjliggör således varierade arbetsuppgifter och passar dig som är flexibel och lösningsorienterad. Du gillar att ingen dag är den andra lik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Huvuduppdraget som Fastighetsskötare är alltid att göra hyresgästen nöjd och förstå vad i omgivningen det är som skapar värde för dem i sin vardag. I gengäld kan du bli deras vardagshjälte!
Heimstaden
Våra värderingar är oerhört viktiga för oss; Care, Share och Dare. Här har alla våra medarbetare ansvar för att dessa genomsyras i vardagen, i både smått och stort. Läs gärna mer om vad våra medarbetare tycker om hur det är att jobba hos oss: https://heimstaden.com/jobba-har/
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt och att vi ska ha en så enhetlig process som möjligt, har vi på Heimstaden valt att inte längre be om några personliga brev i din ansökan samt att tydligare arbeta med tester i vår rekryteringsprocess. Uppfyller du skallkraven får du göra ett personlighetstest och ett problemlösningstest. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll. Så ansöker du
Vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vänta därför inte med din ansökan, utan ansök redan idag! Sista ansökningsdatum är den 2026-02-11. Så ansöker du
