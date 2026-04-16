Fastighetsskötare till Botkyrka
2026-04-16
Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera teknik, service och eget ansvar? Nu söker vi en fastighetsskötare till ett uppdrag i Botkyrka där du blir en viktig del i att säkerställa fungerande och välskötta fastigheter.
Om tjänstenSom fastighetsskötare arbetar du nära verksamheten och har en viktig roll i den dagliga driften. Du ansvarar för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av fastigheter och är en naturlig kontaktpunkt för både hyresgäster och entreprenörer.
Du ingår i ett team där ni samarbetar och stöttar varandra, samtidigt som du har stort eget ansvar i din vardag. Rollen passar dig som trivs med variation och gillar att lösa problem direkt på plats.
Arbetstider: måndag-fredag 07:00-16:15
Beredskap kan ingå i tjänsten.
ArbetsuppgifterI rollen som fastighetsskötare kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering av felanmälningar och avhjälpande underhåll
Felsökning, åtgärder och förbättringsförslag i fastigheter
Löpande tillsyn och ronderingar
In- och utvändig skötsel av fastigheter
Arbete i fastighetssystem och hantering av arbetsorder
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och kollegor
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar. Du är van att planera din arbetsdag och har en god struktur i ditt arbete.
Du är serviceinriktad och kommunikativ, och trivs i en roll med många kontaktytor. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
KravFastighetsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av drift och skötsel av fastigheter
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
God datorvana och vana av digitala system
B-körkort
MeriterandeKunskap inom el, VVS, ventilation eller bygg/snickeriÖvrig information
Tjänsten kan innebära fysiskt arbete. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och arbetar som ambulerande konsult ute hos vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
9859601