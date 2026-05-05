Fastighetsskötare till Axcell Fastighetspartner i Jönköping!
PropTech Energy är en koncern med tio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK, KEAB samt Engi. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.
Gillar du att arbeta utomhus, ta ansvar för dina egna områden och se konkreta resultat av det du gör varje dag? Som fastighetsskötare hos oss i Jönköping blir du en viktig del av ett sammansvetsat team bestående av tio fastighetsskötare där varje medarbetare ansvarar för ett antal fastigheter med fokus på utemiljö. Vi söker dig som är självgående, har ett starkt kundfokus och som möter både kollegor och kunder med ödmjukhet. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Låter detta som en roll för dig? Ansök redan idag!
"Mitt namn är Kristoffer och jobbar som driftchef på Axcell i Jönköping, vi söker nu ytterligare en fastighetsskötare. Du kommer tillhöra en grupp på 20 engagerade personer, en härlig blandning av skötare och tekniker. Med mig som chef kan du förvänta dig stöttning där vi löser problemen tillsammans!" - Kristoffer Ståhl, Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
skötsel och städning av utvändiga ytor
felavhjälpande åtgärder
driva mindre förbättringsarbeten
fastighetsronderingar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning
Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande branscher
God systemvana
Goda kunskaper i Office.
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som fastighetsskötare hos oss så har du ett engagemang och gillar ordning och reda. Du har en förmåga att arbeta proaktivt och se till att det är snyggt och rent. För dig är service och ansvarskänsla en självklarhet och du är bekväm i att arbeta självständigt. Du gillar att hålla ett högt tempo utan att tumma på kvalité.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer Ståhl +46708772973
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-06-07.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
553 03 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Axcell Fastighetspartner
Kristoffer Ståhl kristoffer.stahl@axcell.se
