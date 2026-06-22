Fastighetsskötare sökes för extraarbete på timbasis

2D El- & Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-06-22


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Visa alla jobb hos 2D El- & Fastighetsservice AB i Göteborg, Lerum eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren och serviceinriktad fastighetsskötare som vill arbeta extra hos oss vid behov. Vi förvaltar idag fem fastigheter belägna i Göteborg, Sävedalen, Jonsered och Stenkullen i Lerum, och behöver löpande hjälp med skötsel, underhåll och praktiska åtgärder runt dessa.

Under sommaren, främst under juli och augusti, kommer arbetet att bestå av fast rondering enligt överenskommelse. Därefter fortsätter arbetet löpande vid behov på timbasis.

Om rollen

Som fastighetsskötare hos oss kommer du att arbeta med sedvanlig fastighetsskötsel både inomhus och utomhus. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta:

Gräsklippning och trädgårdsskötsel

Tillsyn och enklare skötsel av robotgräsklippare

Städning och skötsel i och omkring fastigheterna

Rondering och tillsyn av fastigheter

Åtgärder vid felanmälningar

Enklare underhållsarbete

Mindre reparationer och praktiska fixar

Övriga arbetsuppgifter kopplade till löpande fastighetsskötsel

Arbetet passar dig som är praktiskt lagd, självgående och tycker om att ta ansvar för att fastigheter och utemiljöer hålls i gott skick.

Vi söker dig som

Har tidigare erfarenhet av arbete som fastighetsskötare eller likvärdig praktisk erfarenhet

Är händig, noggrann och lösningsorienterad

Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ

Har känsla för service och ett gott bemötande

Är flexibel och kan rycka in vid behov

Har B-körkort och tillgång till egen bil

Kan själv ta dig till våra fastigheter i Göteborg, Sävedalen, Jonsered och Stenkullen/Lerum

Omfattning

Tjänsten är ett extraarbete på timbasis. Under juli och augusti finns behov av fast rondering, och därefter sker arbetet löpande efter behov.

Start enligt överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Så ansöker du
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Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIC-218413".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
2D El- & Fastighetsservice AB (org.nr 559147-9059)
417 64  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9972647

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