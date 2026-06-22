Fastighetsskötare sökes för extraarbete på timbasis
2D El- & Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2D El- & Fastighetsservice AB i Göteborg
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och serviceinriktad fastighetsskötare som vill arbeta extra hos oss vid behov. Vi förvaltar idag fem fastigheter belägna i Göteborg, Sävedalen, Jonsered och Stenkullen i Lerum, och behöver löpande hjälp med skötsel, underhåll och praktiska åtgärder runt dessa.
Under sommaren, främst under juli och augusti, kommer arbetet att bestå av fast rondering enligt överenskommelse. Därefter fortsätter arbetet löpande vid behov på timbasis.
Om rollen
Som fastighetsskötare hos oss kommer du att arbeta med sedvanlig fastighetsskötsel både inomhus och utomhus. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta:
Gräsklippning och trädgårdsskötsel
Tillsyn och enklare skötsel av robotgräsklippare
Städning och skötsel i och omkring fastigheterna
Rondering och tillsyn av fastigheter
Åtgärder vid felanmälningar
Enklare underhållsarbete
Mindre reparationer och praktiska fixar
Övriga arbetsuppgifter kopplade till löpande fastighetsskötsel
Arbetet passar dig som är praktiskt lagd, självgående och tycker om att ta ansvar för att fastigheter och utemiljöer hålls i gott skick.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som fastighetsskötare eller likvärdig praktisk erfarenhet
Är händig, noggrann och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har känsla för service och ett gott bemötande
Är flexibel och kan rycka in vid behov
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Kan själv ta dig till våra fastigheter i Göteborg, Sävedalen, Jonsered och Stenkullen/Lerum
Omfattning
Tjänsten är ett extraarbete på timbasis. Under juli och augusti finns behov av fast rondering, och därefter sker arbetet löpande efter behov.
Start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka gärna en kort presentation av dig själv, din tidigare erfarenhet och dina kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIC-218413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2D El- & Fastighetsservice AB
(org.nr 559147-9059)
417 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9972647