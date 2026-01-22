Fastighetsskötare Säsong 2026, Jönköping
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Gislaved
eller i hela Sverige
Säsong 2026
Våren och sommaren är på ingång och för oss på HSB innebär det att vi välkomnar ett gäng nya medarbetare till oss. Ta chansen och bli en del av oss på HSB Mellersta Götaland och sök tjänsten som säsongsanställd fastighetsskötare!
Hur en dag ser ut Som säsongsanställd Fastighetsskötare blir du en del av vårt ordinarie fastighetsskötarteam som arbetar med fastighetsskötsel. Tillsammans med kollegor och på egen hand utför du arbetsuppgifter som:
• Ogräsrensning - Gräsklippning -Sophantering -Rondering/tillsyn av fastigheter -Städning av källare och garage
Du som person Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden och är vårt ansikte utåt. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som brinner för att skapa en god och trivsam boendemiljö. Som person är du serviceinriktad, har en positiv inställning och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs med att arbeta såväl ensam som i grupp. Vi är stolta över att leverera högklassig service till våra kunder och värdesätter därför ditt engagemang i arbetet.
Har du erfarenhet av liknande arbete och maskinvana är det meriterande. B-körkort (manuell) är ett krav.
Varför ska du jobba hos oss? Vi erbjuder ett utvecklande och givande arbete där du tillsammans med oss får möjlighet att skapa det goda boendet för medlemmar och kunder. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Möjligheterna finnas hos HSB!
Vi erbjuder en säsongsanställning på 100% mellan april-september med placering i Jönköping och vi söker dig som kan arbeta hela perioden.
Rekryteringsprocessen Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och de kandidater vi är intresserade av att träffa kommer bli kontaktade och kallade till intervju. Vi gör vårt bästa för att ge er så snabb återkoppling vi bara kan! Har du frågor om tjänsten kontakta Emil Werner, Teknisk chef på 010-4423685 eller Marijana Zec Karlsson, Teknisk chef, 010-4423661. Varmt välkommen med din ansökan senast 2 mars!
Om HSB Mellersta Götaland HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till som är försäljare. Vi undanber oss vänligen med bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986984-1802320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Österängsvägen 3 (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9698558