Fastighetsskötare (praktiskt lagd / problemlösare)
2026-03-26
Vi söker en praktiskt lagd fastighetsskötare med känsla för service och problemlösning. Arbetet är varierande och innefattar både löpande skötsel och avhjälpande underhåll.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Avhjälpande fel i fastigheter
Lättare snickeriarbeten och praktiska reparationer
Tillsyn och skötsel av fastigheter
Kontakt med hyresgäster vid behov
Vinterskötsel (snöröjning och halkbekämpning)
Praktisk erfarenhet och god händighet
Förmåga att arbeta självständigt och lösa problem
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete
Kunskap inom enklare snickeri
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är händig, flexibel och trivs med ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Ålder är inget hinder - vi lägger stor vikt vid rätt inställning och praktisk förmåga.
Arbetet kan innebära beredskap under vintertid. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
via mail, amberntsson@frontic.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frontic AB
(org.nr 556658-0105)
Möbelgatan 1 (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL
För detta jobb krävs körkort.
9822299