Universitetsadjunkt i socialt arbete - tidsbegränsad anställning
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2026-06-17
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Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättningar, forskning om kön och våld, migrationsforskning samt arbetsmarknads- och välfärdsforskning.
Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete
Placeringsort: Växjö eller Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid. Tidsbegränsad anställning till och med 2027-07-31
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse, dock senast 2026-11-01Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering och undervisning i socionomprogrammet och fristående kurser samt uppdragsutbildningar för yrkesverksamma. Undervisningen innefattar huvudsakligen att undervisa om det sociala arbetets metoder, integrering av teori och praktik och teoretiska perspektiv inom ämnets kärnområde. Dessutom kan undervisning och samordning på professionsförberedande moment som Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Personlig Professionell Utveckling (PPU) ingå i arbetsuppgifterna. Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet.
Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens kurser har i olika omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa och administrera med hjälp av olika digitala verktyg.
Administrativa kunskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.
Undervisningen bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i anställningen.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i socialt arbete eller annat närliggande ämnesområde, eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet.
Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen i socialt arbete eller annat närliggande ämnesområde.
God kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska krävs.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
Meriterande:
Erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnet socialt arbete
Professionell yrkeserfarenhet av socialt arbete
Socionomexamen
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.
Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti!
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.https://lnu.se/forskning/forskningsfinansiering/hr-excellence/
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
352 52 VÄXJÖ Kontakt
Prefekt
Jesper Johansson jesper.johansson@lnu.se Jobbnummer
9968358