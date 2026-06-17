Gruppledare till äldreenheten
Nacka kommun, Biståndshandläggargruppen / Socialsekreterarjobb / Nacka Visa alla socialsekreterarjobb i Nacka
2026-06-17
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Vi söker nu en gruppledare till som vill ta ett utökat ansvar för stöd, ledning och utveckling i det dagliga arbetet inom äldreenheten. Tillsammans med en gruppledarkollega får du en viktig roll i äldreenhetens erfarna och välfungerande team av socialsekreterare.
Äldreomsorgen i Nacka befinner sig i en viktig utvecklings- och omställningsfas. Med den nya socialtjänstlagen som grund och en växande äldre befolkning fortsätter vi att utveckla arbetssätt som är tillgängliga, kunskapsbaserade och förebyggande.
Genom ditt stöd i det dagliga arbetet bidrar du till att myndighetsutövningen bedrivs rättssäkert, effektivt och med hög kvalitet. Du är med och omsätter lagstiftning, styrning och fokusområden till tydliga och fungerande arbetssätt – alltid med Nackabon i fokus.
Ditt uppdrag:
Som gruppledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet. Du håller i ärendedragningar och stöttar socialsekreterarna i handläggningsfrågor. Du bidrar till struktur och samordning samt främjar lärande, samsyn och utveckling i gruppen.
Du samverkar med andra funktioner inom kommunen och är en viktig länk mellan det operativa arbetet och enhetens fortsatta utveckling. Rollen kräver att du är drivande och initiativrik i arbetet med att utveckla verksamheten och säkerställa rättssäkra arbetssätt.
I uppdraget ingår även att:
planera och leda workshoppar samt interna utbildningsinsatser
bidra till att rutiner hålls aktuella och är ändamålsenliga
följa upp samt rapportera enhetens nyckeltal till gruppchef
Är det här du?
Vi söker dig som har god erfarenhet inom äldreområdet och vill använda din kompetens i en roll där stöd, samordning och utveckling står i centrum.
För rollen ser vi att du har:
socionomexamen
flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreområdet
god förmåga att vägleda kollegor i komplexa ärenden och bidra till samsyn i arbetssätt
erfarenhet av och intresse för analys, uppföljning och utveckling
erfarenhet av direkt arbete med målgruppen äldre
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du trygg i din yrkesroll och har ett stödjande, pedagogiskt och tillitsfullt förhållningssätt. Du kombinerar god analytisk förmåga med ett pragmatiskt arbetssätt och kan omsätta regelverk och mål till praktisk handling i vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till att teamet får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt arbete.
Vi erbjuder:
Ett uppdrag med stort förtroende och goda möjligheter att påverka arbetssätt och struktur tillsammans med gruppchef och kollegor. Du blir en del av en verksamhet med hög kompetens, stort engagemang och nära samarbete. I rollen får du möjlighet att utvecklas och vara med och forma det fortsatta arbetet inom enheten.
Här får du chansen att arbeta i en kvalitetskommun som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga. Äldreenhetens arbete genomsyras av vår strategi för hälsosamt åldrande och att vara en äldrevänlig kommun.
Läs mer om våra förmåner här.
Är du intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av Nacka kommun är du varmt välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Anneli Göras Swartling, Gruppchef på anneli.goras-swartling@nacka.se
Bakgrundskontroll kan komma att göras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut. Du är självklart välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag2026‐07-03.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Biståndshandläggargruppen Jobbnummer
9968351