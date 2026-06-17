VD-assistent till ledande aktör inom försäkring och pension!
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2026-06-17
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Vill du arbeta nära högsta ledningen i en organisation där struktur, kvalitet och framdrift gör verklig skillnad? Är du en proaktiv person som trivs i en central roll med stort ansvar, många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter?
Nu söker vi en erfaren och driven VD-assistent som vill vara ett kvalificerat stöd till VD och företagsledning under ett spännande uppdrag i Stockholm.
🚀Om uppdraget
I rollen som VD-assistent får du en nyckelposition där du bidrar till att skapa struktur, effektivitet och kvalitet i ledningsarbetet. Du arbetar nära VD och företagsledning och ansvarar för att koordinera viktiga aktiviteter, säkerställa välfungerande processer och bidra till att beslut och initiativ drivs framåt.
Det här är en roll för dig som gillar att ligga steget före, har ett skarpt öga för detaljer och samtidigt förstår helheten i verksamheten.
🎯Dina ansvarsområden
Som VD-assistent kommer du bland annat att:
✔️ Planera, koordinera och följa upp VD kalender, möten, resor och åtaganden
✔️ Administrera och koordinera företagsledningsmöten, inklusive agendor, mötesunderlag, protokoll och uppföljning
✔️ Strukturera och paketera information i form av presentationer, sammanfattningar, talmanus och beslutsunderlag
✔️ Följa upp beslut och aktiviteter från ledningsforum för att säkerställa framdrift
✔️ Koordinera interna möten samt bidra vid planering av chefsdagar, medarbetardagar och andra verksamhetsaktiviteter
✔️ Hantera löpande administration såsom resor, fakturor, beställningar och frånvaroärenden
✔️ Utveckla och förbättra processer, mallar, årshjul och arbetssätt inom ledningsstöd
👤Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd till VD, ledningsgrupp eller annan beslutsfattande funktion. Du är van att hantera många parallella arbetsuppgifter samtidigt som du behåller hög kvalitet och ett professionellt bemötande.
Vi tror även att du har:
🔹 Gymnasieutbildning samt gärna eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, kommunikation eller liknande område
🔹 Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
🔹 Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt PowerPoint
🔹 Erfarenhet av att arbeta med konfidentiell information
🔹 God vana av digitala verktyg och gärna AI-baserade lösningar som effektiviserar administrativa processer
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete, kommunikation eller verksamhetsutveckling.
💡För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är:
✨ Strukturerad och noggrann
✨ Proaktiv och lösningsorienterad
✨ Kommunikativ och relationsskapande
✨ Serviceinriktad med hög integritet
✨ Självständig samtidigt som du är en lagspelare
✨ Bekväm med att växla mellan strategisk överblick och detaljfokus
Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar, skapa ordning i komplexitet och bidra till att ledningen kan fokusera på verksamhetens viktigaste frågor.
📍 Praktisk information
📌 Placeringsort: Stockholm
📅 Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 – 30 oktober 2026
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930555-2057908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9968352