fastighetsskötare markskötsel (Säsong) (kopia)
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
FF Fastighetsservice hjälper bostadsrättsföreningar med fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel. Vi är ett bolag som utvecklats sedan 1976 med anor från Fastighetsarbetsgivarnas förbund som sedermera blev Almega. FF har en stark värdegrund där vi värnar om relationen till våra anställda och uppdragsgivare. FF har korta beslutsvägar och låga overheadkostnader samt att vi kan med en stark och slimmad organisation hålla en tät dialog och kommunikation med leverantörer kunder och personal. Vi har många års erfarenhet i bolaget och många avtal som löpt sedan 70-talet som vi fortfarande förvaltar än i dag.
Vi söker en säsongsanställd, driven och engagerad person för yttre skötsel till vårt team för kunduppdrag där erfarenhet inom yrket är meriterande.
Våra kunder är bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare.
I rollen kommer du att arbeta med yttre skötsel, gräsklippning, häckklippning, trädbeskärning och ogräsrensning. Tjänsten kräver god fysisk kondition och förmåga att utföra uppgifter som ibland innebär tunga lyft och långvarigt stående. Du bör ha förmåga att arbeta självständigt men också som en del av ett team.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom trädgårdsskötsel
• God kunskap om växtlighet och växtvård
• Gräsklippning med åkgräsklippare
• Förmåga att driva och underhålla trädgårdsutrustning såsom gräsklippare och trimmers
• Körkort B
• Goda referenser
Tjänsten är säsong mellan perioden 2026-04-01 - 2026-10-31. Arbetstiden kommer vara måndag-fredag mellan 07.00-16.00.
Om du brinner för trädgårdsskötsel samt tycker om att arbeta i en teammiljö är du välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev. Ersättning
