Fastighetsskötare / Maintenance Technician Deltid (50%) Omgående start
Queens Hotell AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vi söker en noggrann, lösningsorienterad och praktiskt lagd fastighetsskötare som vill bli en del av vårt team på ett centralt beläget hotell. I rollen ansvarar du för att säkerställa att hotellrum och gemensamma utrymmen håller hög standard och fungerar felfritt för våra gäster.
Du kommer att arbeta både med förebyggande underhåll och akuta reparationer, där snabb och kvalitativ problemlösning är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Utföra underhåll och service av hotellrum, inklusive:
Handfat och sanitetsutrustning
Duschkabiner
Lampor och belysning
Möbler och inredning
Felsöka tekniska problem och genomföra reparationer självständigt
Åtgärda skador med fokus på långsiktiga och hållbara lösningar
Säkerställa att fel åtgärdas snabbt, ofta samma dag
Hantera akuta underhållsärenden vid behovKvalifikationerKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av fastighetsskötsel, underhåll eller hotellunderhåll
Förmåga att självständigt felsöka och genomföra reparationer
Goda kunskaper i svenska och engelska
Grundläggande datorvana
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete
Har praktisk erfarenhet av:
Målning
Enklare elarbeten (felsökning och mindre reparationer)
Allmänt underhåll
Arbetar effektivt och trivs i ett högt tempo
Är punktlig, flexibel och pålitlig
Har kännedom om leverantörer/material inom underhåll
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Elbehörighet
Måleriutbildning eller certifiering
Utbildning inom fastighetsskötsel
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, deltid (50%)
Arbetstid: 20 timmar per vecka enligt följande schema:
Måndagar: 09:00 – 15:30 (lunch 12:00–12:30)
Tisdagar: 10:30 – 15:00 (lunch 12:00–12:30)
Torsdagar: 10:30 – 15:00 (lunch 12:00–12:30)
Fredagar: 09:00 – 15:30 (lunch 12:00–12:30)
Möjlighet till fler timmar vid behov
Arbetsmiljö
Vi är ett hotell med hög beläggning och ett högt arbetstempo. Det innebär att:
Problem ofta behöver lösas samma dag
Tempot stundtals är högt
Du alltid har stöd från kollegor när det behövsSå ansöker du
Vänligen läs hela annonsen noggrant. Om tjänsten passar din profil är du varmt välkommen att skicka in ditt CV och ansöka.
All information om tjänsten finns angiven ovan, och vi behandlar endast ansökningar från kandidater vars erfarenhet och kompetens motsvarar kraven i annonsen.
Alla ansökningar sker endast via registrerad mejl i ansökan, vi tar ej emot telefonsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: hk@queenshotel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Queens Hotell AB
(org.nr 556686-3675)
Drottninggatan 71 A (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Queen's Hotel Kontakt
Hossein Khodaifar hk@queenshotel.se Jobbnummer
9983641