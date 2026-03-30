Fastighetsskötare, Helsingborg
Fastighetsskötare sökes (heltid)
För kunds räkning söker vi nu en engagerad och mångsidig fastighetsskötare på heltid.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med löpande skötsel och underhåll av fastigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat trädgårdsskötsel, enklare snickeriarbeten samt allmän tillsyn och reparationer.
Vi söker dig som
har erfarenhet av liknande arbete och är praktiskt lagd samt händig. Du har goda kunskaper inom trädgårdsskötsel och snickeri och trivs med ett varierande arbete. Som person är du självgående, ansvarstagande och flexibel.
Krav och meriter
För tjänsten krävs B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom bygg och måleri.
Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och inleds med en provanställning på 6 månader med goda möjligheter till tillsvidareanställning.
Låter detta som något för dig är du välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mirza.huseinbasic@jobbklar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbklar Sverige AB
(org.nr 556270-1630) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborg Norr Jobbnummer
9826502