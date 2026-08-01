Fastighetsskötare
Örebrobostäder Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2026-08-01
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Vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Då har du kommit helt rätt. ÖBO tar ett stort samhällsansvar, med ambitionen att vara med och utveckla Örebro i många år framöver. Tillsammans skapar vi ett levande Örebro.
Du som person
Vi tror att du är en positiv och utåtriktad person. Du uppskattar ett omväxlande arbete utomhus, där ordning och reda, teamwork och ansvarstagande är självklara delar. Du trivs med att arbeta nära våra kunder och vara ansiktet utåt. Du är mån om att hålla en hög kvalitet på ditt jobb och har en stark känsla för service. Eftersom det är ett fysiskt arbete så är det viktigt att du har en god fysik.
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats.
Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖBO arbetar utifrån en värdegrund som utgörs av omtanke, ansvar och framåtanda.
Din roll
Huvuduppgiften som fastighetsskötare är att, tillsammans med dina kollegor i teamet, säkerställa förvaltningens grunduppdrag; att det är "rent, snyggt och tryggt" i det geografiska område du arbetar. Som fastighetsskötare arbetar du främst med grönyteskötsel och lokalvård, men ibland delas arbetsuppgifter med andra i teamet. Bland de vanligaste arbetsuppgifterna ingår: trimning, gräsklippning, rensning i rabatter, snöskottning, städning av utemiljö och lokalvård i våra trapphus och tvättstugor. I ditt och teamets ansvarsområde ingår även att systematiskt rondera våra fastigheter, säkerställa att våra trapphus är fria från föremål, arbeta med boinflytande i syfte att utveckla våra bostadsområden samt stötta fastighetsvärden med enklare reparationer. I jobbet kan även ingå att handleda praktikanter och introducera nya kollegor. Du är med och förbättrar och förändrar vardagen för våra hyresgäster. Du gör skillnad, i stort och smått, för människor i många år framöver. Ditt arbete är mycket viktig för våra hyresgästers trygghet och trivsel.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har kunskap och erfarenhet av arbetsuppgifterna inom fastighetsskötsel samt kunskap kring hanteringen av de maskiner som används i det dagliga arbetet.
Erfarenhet av kundkontakter.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Har du en utbildning inom grönyteskötsel så är det meriterande.
Digital kompetens är önskvärt då vi arbetar i flera digitala system och mobiltelefonen är ett verktyg i vårt dagliga arbete.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid. Med start enligt överenskommelse. Registerutdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande.
Intresserad? Hör av dig!
Asim Krak, områdeschef Brickebacken-Student-Tybble, 019-19 43 64. Lillevi Falke, vice områdeschef Brickebacken-Student-Tybble, 019-19 43 33. Sanela Ahmetovic, områdeschef Rosta-Markbacken, 019-19 43 54. Joziph Josefsson, vice områdeschef Rosta-Markbacken, 019-19 43 61. Niclas Eriksson, facklig representant för Fastighets, 019-19 42 00.
Vi behöver din ansökan senast 2026-08-09. Varmt välkommen!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad – att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss – om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebrobostäder Aktiebolag
(org.nr 556334-8449), https://www.obo.se/
700 08 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebrobostäder AB Jobbnummer
10017697