Fastighetsskötare
Hagfors Kommun / Fastighetsskötarjobb / Hagfors Visa alla fastighetsskötarjobb i Hagfors
2025-11-18
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagfors Kommun i Hagfors
, Kil
, Hammarö
, Säffle
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
ARBETSPLATS
Hagforshem AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 600 hyreslägenheter i Hagfors och Ekshärad och därutöver lokaler, garage och parkeringsplatser.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Du kommer huvudsakligen att arbeta med sedvanlig fastighetsskötsel såsom praktisk förvaltning av byggnader, lägenheter och mark. Egenkontroller, felavhjälpning, reparationer och mindre underhållsprojekt.
I arbetsuppgifterna ingår även snöröjning och halkbekämpning.
Vi söker dig som är praktiskt lagd, serviceinriktad och ansvarstagande. Du har god förmåga att planera ditt arbete självständigt. Du har minst gymnasial utbildning inom antingen fastighetsskötsel, alternativt annan praktisk utbildning som i kombination med din yrkeserfarenhet kan bedömas som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kunskaper inom el, vvs eller bygg är meriterande. Tjänsten kräver körkort med förarbehörighet B.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
LÖN
Enligt avtal
ÖVRIGT
Kallelse till intervju sker löpande, ansök därför redan i dag.
För att främja jämställdheten på arbetsplatsen uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hagforshem AB Kontakt
Arbetsledare Anders Unger 070-2575218 Jobbnummer
9609700