Fastighetsskötare

Hagfors Kommun / Fastighetsskötarjobb / Hagfors
2025-11-18


ARBETSPLATS
Hagforshem AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 600 hyreslägenheter i Hagfors och Ekshärad och därutöver lokaler, garage och parkeringsplatser.

ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Du kommer huvudsakligen att arbeta med sedvanlig fastighetsskötsel såsom praktisk förvaltning av byggnader, lägenheter och mark. Egenkontroller, felavhjälpning, reparationer och mindre underhållsprojekt.

I arbetsuppgifterna ingår även snöröjning och halkbekämpning.

Vi söker dig som är praktiskt lagd, serviceinriktad och ansvarstagande. Du har god förmåga att planera ditt arbete självständigt. Du har minst gymnasial utbildning inom antingen fastighetsskötsel, alternativt annan praktisk utbildning som i kombination med din yrkeserfarenhet kan bedömas som likvärdig.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kunskaper inom el, vvs eller bygg är meriterande. Tjänsten kräver körkort med förarbehörighet B.

Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.

LÖN
Enligt avtal

ÖVRIGT
Kallelse till intervju sker löpande, ansök därför redan i dag.

För att främja jämställdheten på arbetsplatsen uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ersättning
Lön enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/122".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hagfors kommun (org.nr 212000-1884)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hagforshem AB

Kontakt
Arbetsledare Anders Unger
070-2575218

Jobbnummer
9609700

