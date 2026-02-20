Fastighetsskötar till Sandvikenhus
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB / Fastighetsskötarjobb / Sandviken Visa alla fastighetsskötarjobb i Sandviken
2026-02-20
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikenhus erbjuder attraktiva och trygga bostäder och lokaler med hög service. Vi utvecklar och förädlar lägenheter, bostadsområden och boendemiljöer. Vi planerar och projektleder, förvärvar och förvaltar fastigheter och mark.
Våra hus har sett flera generationer Sandvikenbor växa upp; allt sedan företaget grundades 1962. När vi förändrar och bygger nytt, är det för att skapa ett levande Sandviken med attraktiva bostadsmiljöer i många år framåt. De bostäder vi förvaltar och planerar idag ska fortfarande vara en del av ett attraktivt Sandviken om femtio eller hundra år.
Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket dels betyder att vi bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen och dels att vi har ett samhällsansvar. Det är viktigt för oss att vi bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun, vilket vi bland annat gör genom att samarbeta med olika företag, organisationer, föreningar och evenemang som arbetar för dessa frågor.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi söker en fastighetsskötare som är engagerad, noggrann och serviceinriktad. I den här rollen bidrar du till att våra fastigheter hålls i fint skick och att våra hyresgäster trivs i sina hem. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i vårt team, och du blir en viktig del av att leverera hög kvalitet i allt vi gör.
Som fastighetsskötare hos oss har du ett helhetsansvar för skötsel, tillsyn och rondering av ditt tilldelade område. Du arbetar både förebyggande och åtgärdande för att säkerställa att våra fastigheter och utemiljöer är trygga, välskötta och funktionella.
I rollen ingår bland annat att:
* Utföra skötsel, tillsyn och rondering av fastigheter och utemiljöer
* Ansvara för och utföra reparationer i och kring allmänna utrymmen samt komplementbyggnader
* Hantera felanmälningar och genomföra felavhjälpande åtgärder
* Arbeta med yttre skötsel såsom gräsklippning och maskinell snöröjning
* Ingå i bolagets snöorganisation utanför ordinarie arbetstid
* Ha daglig kontakt med hyresgäster och bidra till goda relationer
Du är en viktig representant för Sandvikenhus i det dagligamötet med våra hyresgäster.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i rollen som fastighetsskötare och som vill vara med och skapa trygga och välskötta boendemiljöer. Du har erfarenhet av både inre och yttre fastighetsskötsel och känner dig trygg i det praktiska arbetet.
Du arbetar strukturerat och noggrant och har ett professionellt bemötande i kontakten med hyresgäster. Du planerar ditt arbete självständigt, är flexibel när förutsättningarna förändras och trivs i en roll där du kombinerar eget ansvar med nära samarbete i team. Med ett lösningsorienterat arbetssätt ser du till att arbetsuppgifter genomförs med kvalitet och säkerhet i fokus.
I rollen arbetar du med löpande underhåll och felanmälningar, dokumenterar dina insatser digitalt och har daglig kontakt med både kollegor och hyresgäster. Därför är det viktigt att du är bekväm med digitala verktyg och har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi ser att du har utbildning som fastighetsskötare eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av praktiskt underhålls- och reparationsarbete. Du har erfarenhet av maskinell snöröjning och gräsklippning, och B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du har motorsågs- och röjsågskort, utbildning för arbete på hög höjd, utbildning för skylift samt erfarenhet av trädbeskärning. Erfarenhet från bostadsbolag eller liknande verksamhet ses också som positivt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi är ett engagerat gäng som brinner för att skapa trygga hem för våra hyresgäster. När vi rekryterar nya medarbetare letar vi efter aktiva ambassadörer som känner lika starkt som vi för våra värderingar och vår vision. Vår värdegrund, som vi tillsammans arbetat fram, ska främja gemenskapen och lagandan, motivera oss i vårt arbete, tydliggöra vad vi ska sträva efter och leda vårt arbete i rätt riktning. Ledordet i vår värdegrund är RAK som står för Respekt Ansvar Kommunikation.
Vi strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom våra respektive områden och ser mångfald som en styrka. Vi är 96 anställda. Hos oss arbetar vi med både människor, fastigheter och teknik. Du får en omväxlande arbetsroll och ofta många personliga kontakter. Våra kunder ställer nya krav på sitt boende, kollektiva standardlösningar ersätts av individuella önskemål. Den nya tekniken medför både krav och möjligheter. Därför är det viktigt att vi på Sandvikenhus hela tiden lär oss nya saker. Vi satsar stort på kompetensutveckling. Den utgår alltid från varje medarbetares yrkesområde och individuella behov.
Välkommen till oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Kontakt
Enhetschef fastighetsskötsel
Malin Hallberg malin.hallberg@sandvikenhus.se 026-242327 Jobbnummer
9755418