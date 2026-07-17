Fastighetssamordnare
Tierps kommun, Tillväxt och samhällsbyggnad / Byggjobb / Tierp Visa alla byggjobb i Tierp
2026-07-17
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som fastighetssamordnare arbetar du nära de olika kommunala verksamheterna, din roll är en stödfunktion för verksamheterna i deras lokalbehov, fastighets- och hyresrättsliga frågor samt eventuella ombyggnationer/verksamhetsanpassningar.
Du kommer ha en roll där du får kombinera administration, service och samordning. Du har ett nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget och ditt arbete kommer i huvudsak utföras på operativ nivå men delvis även på strategisk nivå. Inom fastighetskontoret på Samhällsbyggnad kommer du arbeta tillsammans med vår fastighetsstrateg. Strategen har också nära kontakter med kommunens verksamheter och fastighetsbolaget men på en mer tydlig strategisk nivå. Samarbetet mellan samordnare och strateg är viktigt för att skapa välförankrade strategiska planer och ett operativt utförande i linje med planerna.
Arbetsområdet är brett med stora delar av samverkan, både internt och externt. Du kommer bland annat hantera frågor och synpunkter från kommunens invånare, hantera verksamhetsbeställningar, vara behjälplig med framtagande, granskning och bevakning av kommunens hyresavtal och hålla presentationer för olika målgrupper. Du initierar och medverkar i förstudier och processer för t.ex. strategiska projekt/lokalbehov och du håller dig uppdaterad på omvärldens trender för att ta fram relevanta underlag och kostnadskalkyler. En del i arbetet med mindre verksamhetsbeställningar är även din kunskap kring byggnadsteknik och din förmåga till rimlighetsbedömning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning eller byggnadsingenjör. Du har dessutom erfarenhet från likvärdigt arbete, så som strateg, förvaltare, lokalplanerare eller projektledare, gärna i kombination med utförande av fastighetsekonomiska analyser och bedömningar. För att lyckas i rollen krävs det grundläggande kunskaper inom byggnadsteknik. Du är administrativt skicklig och van att arbeta i olika digitala system. Du hanterar arbete i Outlook och Officepaketet samt fastighetssystem. Du kan läsa byggnadshandlingar, ritningar och kartor.
För rollen krävs det att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och du anpassar din kommunikation efter olika målgrupper. Resor i tjänsten förekommer, därför behöver du ha B-körkort. Meriterande om du tidigare arbetat med fastighets- och lokalfrågor inom kommunal verksamhet.
Vi söker dig som är strukturerad och självgående, tycker om att arbeta i team men som ändå är trygg i att arbeta självständigt. Du har förmåga att tänka strategiskt och kreativt med ett starkt engagemang för lokalfrågor. Ditt relationsskapande förhållningssätt och affärsmässighet är viktiga förutsättningar för att skapa goda resultat och givande samarbeten.
Som person är du förtroendeingivande, lyhörd och kommunikativ. Du är lösningsorienterad och kan ta dig an uppdrag som till en början inte alltid är väldefinierade. Rollen kräver att du kan planera, utveckla och driva arbete beroende på uppgift. Att kunna bryta ner långsiktiga mål för att hitta rätt nivå på leveranser och prioriteringar i det dagliga arbetet är grundläggande för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tierps kommun, Tillväxt och samhällsbyggnad Kontakt
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Anna Persson (Nåbar för frågor fr.o.m. 17 aug anna.persson@tierp.se +46293218143 Jobbnummer
10005033