Fastighetsreparatör
Malmö kommun / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252653 Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Enheten Fastighet söker en fastighetsreparatör som vill vara med och ansvara för tillsyn och skötsel av Malmö stads fastigheter och byggnader. Vi söker dig som är handlingskraftig och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
I rollen som fastighetsreparatör ingår:
• tillsyn, skötsel, drift och servicesansvar för tilldelade fastigheter
• att planera, samordna och utföra drifttekniskt arbete samt säkerställa entreprenörers utförande
• att planera och genomföra felavhjälpande underhåll
• att åtgärda brister eller påtala brister i fastighetsdriften och föreslå förbättringar.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med frihet under ansvar och en god arbetsmiljö tillsammans med ett trevligt team.
Inom gruppen av kolleger har du ett bra bollplank och nära samarbete med andra fastighetsreparatörer, drifttekniker och specialistkompetenser inom bygg, vs och el. Du har ett viktigt ansvar för att våra kunder/beställare är nöjda med de levererade tjänsterna. Tjänsten innebär att vara behjälplig på flera områden inom fastighetsdrift.
Det kan förekomma beredskaptjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning alternativt annan likvärdig utbildning
• minst 2 års tidigare arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift
• erfarenhet av felsökning/skötsel inom VVS
• B-körkort för manuellt växlad bil
• goda kunskaper i svenska, så väl i tal som i skrift
• god datorvana
Har du teknisk läsförståelse i engelska är det meriterande. Det är även meriterande med god kunskap om fastighetsteknik (DU, VVS, SRÖ, EL och liknande), ritningsförståelse (fastighet, el, VVS, flödesschema) samt arbetslivserfarenhet från felsökning inom SRÖ, VVS, EL samt ventilation.
Det är viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer i ett stort och varierande kontaktnät. Du har kundfokus och är professionell i ditt bemötande. Du kan lära dig nya arbetsuppgifter snabbt och skapa en förståelse för ny information för att sen förvalta kunskapen på ett bra sätt. Du är flexibel och anpassar dig efter ändrade förutsättningar. Att arbeta självständigt och ta eget ansvar är viktiga egenskaper då du ofta måste arbeta ensam i olika miljöer med många olika människor runt dig. I detta ansvar ställs det stora krav på din noggrannhet, lugn, säkerhet och disciplin.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lönestatistik, fastighetsreparatör (år 2025)
10:e till 90:e percentilen: 32 305:- till 34 200:- (medellön 33 308:-)Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Enlig överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Percy Borgström percy.borgstrom@malmo.se 0766-320514 Jobbnummer
9674780