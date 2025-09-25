Fastighetsjurist
2025-09-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Fastighetsavdelningen i Jönköping
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Vi arbetar med att utveckla domstolslokaler för Sveriges Domstolar och söker nu dig fastighetsjurist med inriktning mot fastighetsjuridik och kommersiell hyresrätt. Är du engagerad och driven inom ditt område och uppskattar att tillsammans med kollegor driva projekt, då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med avtal, förhandlingar och upphandlingar där du ingår som en viktig del i teamet. Du kommer upprätta relevanta avtal som hyresavtal, genomförandeavtal och entreprenadavtal. Du ansvarar för att entreprenad-, upphandlings- och avtalsfrågorna drivs långsiktigt och strategiskt.I arbetet ingår att bidra med strategisk inriktning inför förhandlingar och upplägg på lokalprojekt samt upprätta relevanta avtal som hyresavtal, genomförandeavtal och entreprenadavtal. Du kommer även ta fram och löpande uppdatera rutiner, malldokument samt omförhandla hyresavtal. Du deltar i möten och förhandlingar med såväl fastighetsägare som myndighetsrepresentanter. Du ansvarar för att tillhandahålla kvalificerat stöd till avdelningens kollegor.
Vem är du?
Då tjänsten innebär många kontakter såväl internt som externt är det av största betydelse att du är kommunikativ och duktig på att bygga goda relationer. Rollen kräver att du är självgående, engagerad samt initiativrik, men du ska också trivas med att arbeta i grupp och ha en god samarbetsförmåga.Viktigt är att du är prestigelös och kan ta tag i arbetsuppgifter även utanför ditt huvudsakliga område. Du trivs med att fungera som ett stöd för dina kollegor och ser till att skapa dig en god förståelse för utmaningarna i deras vardag.För att vara framgångsrik i rollen förväntas du vara ansvarstagande och resultatinriktad samt att du har en förmåga att förstå verksamhetens behov. Eftersom du kommer att vara involverad i flera processer samtidigt behöver du vara noggrann, strukturerad och välorganiserad i ditt arbetssätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom juridik eller juristexamen.
• Djupgående förståelse för kommersiell hyresrätt, hyreslagstiftning och hantering av hyresavtal.
• Erfarenhet av att förhandla och upprätta komplexa fastighetsrättsliga avtal.* Förmåga att genomföra och leda hyresförhandlingar.
• Kompetens att tillhandahålla expertstöd inom kommersiell hyresrätt.
• Kunskap inom entreprenadrätt och erfarenhet av att hantera entreprenadjuridiska frågor.* Starka färdigheter inom förhandlingsteknik.
• Vi förutsätter att du har datorvana samt en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
• God kännedom om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och relaterad lagstiftning
Vilka är vi?
Projektenheten består av 14 medarbetare som arbetar som byggprojektledare, inredningsprojektledare, ekonomer och fastighetsjurister. Vi utgör en av tre enheter på Fastighetsavdelningen. Vårt uppdrag är att ansvara för Sveriges Domstolars lokalförsörjning, vilket innefattar inhyrning samt om-, till- och nybyggnation av domstolslokaler.Övrig information
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid. Tjänsten har placeringsort Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Ersättning
