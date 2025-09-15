Fastighetsingenjör - Karlskrona
2025-09-15
Fortifikationsverket söker en fastighetsingenjör till Karlskrona. Är du utbildad eller har lång erfarenhet av att arbeta med elinstallationer? Har du en auktorisation inom elinstallationsarbete? Vill du jobba hos en trygg statlig arbetsgivare som har ett annorlunda fastighetsbestånd? Vill du ha en roll som kräver mycket samarbete med kunderna i våra fastigheter, entreprenörer och kollegor inom Fortifikationsverket? Läs vidare och se om det är dig vi behöver!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och vårt uppdrag är att tillhandahålla säkra och anpassade fastigheter till våra hyresgäster inom försvarsmakten och andra försvarsnära myndigheter. Vårt fastighetsbestånd är brett och består av allt ifrån hamnar, flygfält, kasernområden, bergrum och övningsområden.
Till teknikenheten inom region sydöst söker vi nu en fastighetsingenjör med placering i Karlskrona. Enheten består av en teknikchef och 17 fastighetsingenjörer som är placerade på orterna Eksjö, Karlskrona och Ronneby.
Din vardag som fastighetsingenjör i en myndighet med spännande och annorlunda fastigheter
Teknikenhetens uppdrag är att ansvara för de underhålls- och investeringsprojekt som ingår i regionens projektportfölj, men även hantering av tilläggsbeställningar i form av verksamhetsanpassningar ingår. Projekten är uppdrag i enlighet med den fleråriga underhållsplan som är överenskommen med regionens förvaltare.
I rollen som fastighetsingenjör kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna vara kopplade till ansvaret som elinstallatör för regelefterlevnad, enligt ELSÄK-FS 2017:3. Ansvaret som elinstallatör för regelefterlevnad omfattar hela regionen.
Vidare kommer du att ansvara för att leda projekt i varierande storlek och komplexitet. Vara delaktig i projekt som både kollegor och projektavdelning genomför inom ditt specialområde. Dessutom kommer du att ha en nära dialog med förvaltare inom utveckling och planering av infrastruktur inom garnisonen.
Projekten kommer att vara inom teknik- och installationsområdet. Du ansvarar för projektet i hela kedjan, från utredning till produktion och för överlämnande till förvaltare och kund. Som fastighetsingenjör har du ansvaret för att projektet levereras till rätt kvalitet, inom given tid och inom givna ekonomiska ramar.
Övriga vanlig förekommande arbetsuppgifter är underhållsbesiktningar av tekniska installationer inom förvaltningsområdet, samt administration kopplat till projekten. Resor förekommer inom hela regionen.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning, YH-utbildning med inriktning på teknik eller dig med gymnasieutbildning med annan påbyggnadsutbildning med motsvarande inriktning inom området installation
• Auktorisation för elinstallationsarbete A alternativt AL, enligt ELSÄK-FS 2017:4, alternativt förvärvad kompetens genom yrkeslivserfarenhet som vi bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av liknande uppdrag, dvs projektledning inom installationsbranschen alternativt inom fastighetsbranschen
• Körkort lägst B-behörighet
• Hög administrativ förmåga
• Kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från fastighetsbranschen i roll som beställare
• Erfarenhet av en arbetsledande befattning, tex projektledare
• Projektledning av underhålls- och investeringsprojekt
• Arbetat i verksamhet inom ramen för säkerhetsskyddslagen
• Erfarenhet av roll med personalansvar
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. För rollen krävs det att du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har en hög grad av struktur, följer uppsatta processer och rutiner och håller deadlines. Du är analytisk och gillar att lösa problem. Vidare är du trygg som person, har god förmåga att kunna argumentera för din åsikt, men också lyssna på andras behov.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 oktober 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Odenberger, 010-44 44 311 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
