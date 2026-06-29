Fastighetsförvaltare till Vaxholm Stad
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Vaxholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Vaxholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en utvecklingsintresserad förvaltare som vill jobba med ett brett fastighetsbestånd bestående av bostäder, kommersiella lokaler och lokaler inom förskola, skola, omsorg samt kultur och fritid?
Som anställd inom stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm påverkar du utvecklingen i en attraktiv skärgårdskommun. Tillsammans ansvarar vi för allt inom stadsbyggnadsområdet, exempelvis genom allt från att bedriva bibliotek, underhålla gator, bygga nya skolor och att se till att de kommunala utomhusbaden fungerar bra till att planera för nya bostadsområden, ge bygglov till nya bostäder samt verka för bättre kollektivtrafik. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer. Fastighets enhetens mål är att säkerställa högsta möjliga kvalité av drift, skötsel och underhåll av byggnader, tomt och mark givet beslutade budgetramar. På enheten är vi 4 medarbetare med en bredd av kompetenser som trivs och uppskattar gott samarbete. Tillsammans med kollegorna effektiviserar och utvecklar du vårt arbete med kommersiella fastigheter, bostäder och kommunens verksamhetslokaler.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller annonsen öppen över hela sommaren med slutdatum i slutet av augusti. Urval sker dock löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, med målsättningen att genomföra intervjuer i augusti. I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om rollen och rekryteringsprocessen, hannah.sandstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Huvudsakliga ansvarområden:
Helhetsansvar för byggnader och tillhörande tomtmark inom ditt utpekade förvaltningsområde, ca 30 000 m2.
Ansvar för planering, budgetering, beställning och utförande av löpande samt planerat underhåll inom ramen för beslutad budget.
Ansvar för avtalsuppföljning av våra leverantörer och har ansvar för egenkontroll och ekonomi inom ramen för tilldelat förvaltningsansvar.
Ansvar för uthyrning av befintliga bostäder och lokaler.
Som förvaltare har du även följande ansvarområden:
Du agerar hyresvärd, håller hyresgästmöten och ansvarar för upphandlingar inom ditt område.
Du säkerställer att lagar och föreskrifter för säkerhet, miljö och arbetsmiljö följs.
Du skriver utredningar, rapporterar till teknisk chef och förbereder presentationer för nämnden.
Du har daglig kontakt med invånare, verksamheter och företagare, samt samarbetar nära med kollegor för att identifiera utvecklingsbehov och ibland leda projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom bygg eller fastighet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av och goda kunskaper i drift och skötsel av fastigheter.
Erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörskontakter inom bygg, drift och anläggning.
Erfarenhet av projektledning inom ROT-projekt och underhållsprojekt.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift,
Mycket goda kunskaper i administrativa IT-system
Körkort lägst klass B.
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av offentliga upphandlingar.
Kompetens inom fastighetsteknik.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är en prestigelös lagspelare som har god analytisk och problemlösande förmåga samt god förmåga att samarbeta och skapa relationer.Om företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun. En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter. Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt – SER. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/075062aa-cb52-4e44-a8b6-de5c4f7cd5a7
Eriksövägen 27 (visa karta
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185 37 VAXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaxholms stad Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
9984254