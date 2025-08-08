Fastighetsförvaltare deltid 80%
2025-08-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Stockholm
Din roll
I rollen som fastighetsförvaltare ansvarar du för att:
• Förvalta och utveckla ett antal fastigheter inom vårt bestånd
• Upprätthålla goda relationer med hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners
• Sköta uthyrning, visningar och kontraktsskrivning
• Säkerställa att drift och underhåll följer fastställda planer och budgetar
• Hantera felanmälningar, besiktningar och uppföljning av åtgärder
• Bidra till förbättringar och effektivisering i fastighetsförvaltningen
Om dig
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, självgående och noggrann
• Kommunikativ och serviceinriktad
• Engagerad och mån om personlig och professionell utveckling
• Har hög ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Trivs i en mångkulturell och flerspråkig arbetsmiljö

Publiceringsdatum: 2025-08-08

Kvalifikationer
• Minst fyra års arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning eller liknande
• Akademisk examen
• Goda kunskaper i svenska, engelska och kinesiska - både i tal och skrift
• God kännedom om hyresjuridik, avtal och underhållsplanering
Datorvana, särskilt inom Officepaketet; erfarenhet av fastighetssystem är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: isa.slaghoken@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV fastighetsförvaltare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Slaghöken Fastighets AB
Smedvägen 18
151 62 SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
