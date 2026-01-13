Fastighetsförvaltare
2026-01-13
Vill du vara med och utveckla en växande förvaltningsorganisation? Nu söker vi en erfaren fastighetsförvaltare till vårt team!
Om K&B Förvaltning AB
Vi är ett etablerat förvaltningsföretag som specialiserat oss på bostadsrättsföreningar. Med ett 30-tal fastigheter i vår portfölj betjänar vi kunder i Göteborg, Stockholm, Malmö och kringliggande kommuner. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi värdesätter närhet till våra kunder och en personlig service.
Tjänsten
Som fastighetsförvaltare hos oss kommer du att arbeta med teknisk förvaltning och administration för våra bostadsrättsföreningar. Du blir en del av vårt kompetenta team av förvaltare och får möjlighet att påverka och utveckla våra arbetsmetoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Teknisk förvaltning av bostadsfastigheter
Administrativt arbete kopplat till fastighetsförvaltning
Kontakt med bostadsrättsföreningar, entreprenörer och leverantörer
Planering och uppföljning av underhåll och reparationer
Ekonomisk uppföljning och budgetarbete
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning
Utbildning inom fastighetsförvaltning
Stark administrativ förmåga och noggrannhet
Giltigt körkort (bil krävs i tjänsten)
God kunskap inom tekniska områden som VVS, el och ventilation
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska
Kunskap i REAL fastighetssystem
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Meriterande:
Erfarenhet från byggbranchen
Tidigare arbete med bostadsrättsföreningar
Ekonomisk bakgrund
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med tillsvidareanställning
Möjlighet att arbeta i ett professionellt och utvecklingsinriktat team
Varierande arbetsuppgifter med stort ansvar
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Möjlighet till provision
Utvecklingsmöjligheter inom ett växande företag
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: service@kbforvaltning.se
Märk ditt mail med
"Ansökan - Fastighetsförvaltare hos K&B"
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
