Fastighetsförvaltare
KlaraBo Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Sundsvall
2026-01-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KlaraBo Sverige AB i Sundsvall
, Borlänge
, Tranås
, Västervik
, Gotland
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren Förvaltare till Sundsvall! Vi erbjuder ett varierande jobb med stora möjligheter att påverka, och du blir en del av Region Norr.
Ditt övergripande ansvar blir att ta hand om våra fastigheter ur ett förvaltarperspektiv i Sundsvall, för ett bestånd om 580 hyresrätter, tillsammans med ett team om 3 andra medarbetare. Du leder, fördelar och utvecklar det dagliga arbetet med drift och underhåll utifrån KlaraBos förvaltningsmodell.
Förvaltningsmodellen innebär att arbeta med förbättringar av bostadsområdena och att förbättra fastighetens driftsnetto genom aktiva åtgärder som bidrar till ökade intäkter och sänkta kostnader. Som Förvaltare ställs höga krav på att vara en god ledare och förebild, att vara proaktiv och initiativrik för att uppnå bästa möjliga resultat.
Rollen har personalansvar för 2 Fastighetstekniker i Sundsvall, och på plats lokalt i Sundsvall finns även en Uthyrare som rapporterar till vår Uthyrningschef.
Du kommer att rapportera till Områdeschefen, som finns i Bollnäs.
Vad innebär jobbet?
• Personalansvar och daglig ledning för teamet på plats
• Ansvara för resultat i fastigheterna enligt fastställd budget
• Löpande förvaltning och god skötselkvalitet i fastighetsbeståndet
• Upprätta underhållsplaner och ansvara för planerat underhåll enligt förutbestämd plan/budget
• Upphandla, driva och genomföra ROT-projekt enligt förutbestämd plan/budget
• Kontakt med myndigheter samt egenkontroll
• Optimera fastigheternas värme, ventilation och andra tekniska system
• Optimera energianvändning
• Optimera processen för och följa upp resultatet av felanmälningar
• Förhandla och upphandla driftavtal samt beställa åtgärder av entreprenörer
• Planera och genomföra inköp samt kontakt och avtal med leverantörer
• Administration, tex fakturahantering, tidrapportering mm, i diverse supportsystem
• Medverka vid framtagning av budget
• Medverka vid planering och genomförande av investeringar
Vem är du?
Du har eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande. Du bör ha minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning eller i en liknande roll inom fastighetsbranschen.
Du har gedigen erfarenhet av personalledning, inkl arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal, skyddsronder mm, samt har mycket goda systemkunskaper. Erfarenhet av att driva projekt är meriterande. Du är proaktiv och självgående, och bidrar till en god arbetsmiljö och en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
För frågor om tjänsten, kontakta vår Områdeschef Peter Zetterlund på peter.zetterlund@klarabo.se
Senast den 31 januari vill vi ha din ansökan, som du sänder till jobb@klarabo.se
Läs mer om företaget på vår hemsida www.klarabo.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Via email, med CV och personligt brev
E-post: jobb@klarabo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förvaltare Sundsvall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KlaraBo Sverige AB
(org.nr 559029-2727) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KlaraBo Bollnäs AB Jobbnummer
9676869