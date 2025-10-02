Fastighetsförvaltare
2025-10-02
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och bidra till att Uppsala kommun utvecklar och förvaltar sina lokaler och fastigheter på ett hållbart och professionellt sätt? Vi söker nu dig som är en engagerad och strukturerad fastighetsförvaltare som vill ha ett helhetsansvar för ett eget förvaltningsområde - med både tekniskt, ekonomiskt och juridiskt fokus.
Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastighetsbestånd och ansvarar för hela kommunens lokalförsörjning. Verksamheten omsätter cirka 2 miljarder kronor och är organiserad i de tre enheterna förvaltning, lokalförsörjning och affärsstöd. Enheten förvaltning består i sin tur av de tre grupperna lokal, bostad och teknik vilka leds av gruppchefer, totalt 65 medarbetare.
Vi söker nu 1-2 fastighetsförvaltare till teamet för inhyrda lokaler.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare har du ett övergripande ansvar för din portfölj av lokaler och fastigheter. Du leder ett team och driver arbetet framåt genom god planering, uppföljning och samverkan. Rollen innebär ett brett ansvar där du är kontaktperson för både hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Du arbetar aktivt tillsammans i matrisorganisationen med verksamhetsnära stöd och fastighetschefer.Du har ett viktigt uppdrag i att förvalta utifrån ekonomiska, tekniska och juridiska perspektiv - men också i att utveckla relationen med våra hyresgäster och leverantörer. Du säkerställer att objekten uppfyller både verksamheternas behov och myndighetskrav, samtidigt som du planerar för långsiktigt underhåll och medverkar i utvecklingsprojekt kopplade till fastigheterna.
I rollen som fastighetsförvaltare kommer du bland annat att:
• ha helhetsansvar för ett förvaltningsområde, inklusive budget, prognos och uppföljning
• vara kontaktperson för hyresgäster och ansvara för uthyrning, kunddialog och eventuella förhandlingar
• samordna underhållsplanering, bevaka besiktningar och säkerställa efterlevnad av myndighetskrav
• delta i projekt kopplade till både ägda och hyrda fastigheter
• följa upp inköp och avtal samt hantera leverantörskontakter
Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• god erfarenhet av teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning med kundansvar
• erfarenhet av budget- och resultatansvar
• goda kunskaper inom fastighets- och hyresjuridik, även bostadsrättslagstiftning
• god förståelse för fastighetsekonomi, inklusive investeringskalkyler
• eftergymnasial utbildning som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, bygg, eller motsvarande kompetens
• B-körkort.
Har du erfarenhet av förhandlingar ses det som meriterande.
Som person är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Du är tydlig i din kommunikation, har ett naturligt kundfokus och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är serviceinriktad, bygger relationer med lätthet och arbetar affärsmässigt med fokus på kostnader, intäkter och effektivitet.Hos oss jobbar vi i team och värdesätter stort engagemang, samarbete, kreativitet och en vilja att ta eget ansvar. Du är van att planera, prioritera och hålla tidsramar - och du bidrar med både energi och stabilitet i teamet.Du delar Uppsala kommuns värdegrund - att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande - och du vill vara med och skapa ett hållbart samhälle genom ditt arbete.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Veronica Danasten Sallnäs, enhetschef, 018-727 40 90.
Fackliga företrädare:Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
