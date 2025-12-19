Fastighetsförvaltare - Inhyrda lokaler
2025-12-19
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet ansvarar för att det som kommunen äger i dagsläget i form av att anläggningstillgångar fungerar över tid, dvs att underhållsåtgärder planeras och genomförs efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamheten har också ansvar att bedriva kommunens projektledning när det gäller byggnationer av alla slag inom kommunens verksamhet, med undantag av vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Inom verksamhetsområdet ingår dessutom all myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsområdet för Motala kommun.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Enheten Underhåll ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Motala kommuns kärnverksamhet. Här arbetar kommunens fastighetsförvaltare med stort eget ansvar och handlingsutrymme inom ramen för sitt uppdrag.
Som förvaltare av inhyrda lokaler har du ansvar för att hyresavtal med externa fastighetsägare upprättas, efterlevs och att avtalsförhandlingar och avtalsförändringar genomförs. Parallellt arbetar du med löpande avtalsfrågor, gör beställningar av lokalanpassningar samt hanterar tillhörande fakturor och budgetuppföljning.
Du bistår också i kommunens strategiska lokalplanering och i frågor i samband med kommunens uthyrning av lokaler. I din roll ingår även att representera kommunens verksamhet i kontakten med hyresvärden i dagliga frågor, och att utvärdera och att planera eventuella åtgärder utifrån verksamhetens behov. Konkret innebär det många externa kontakter med verksamhet/kunder och fastighetsägare, men du arbetar även internt med planering, analys och uppföljning mot budget.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som har kunskap inom avtalsjuridik och hyresrätt, förvaltning och fastighetsekonomi och/eller utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har flera års erfarenhet inom området och har tidigare arbetat som förvaltare, avtalsansvarig inom fastighet.
* God svenska både i tal och skrift, då du kommer att ha många och frekventa kontakter med verksamhet/kunder och externa fastighetsägare samt entreprenörer.
* Körkort för personbil (B) är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Personliga kompetenser:
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Du har lätt för att föra fram din talan. Du vinner andras respekt, kan argumentera och bli lyssnad på. Du är duktig på att påverka och övertyga andra att ändra åsikt eller beteende.
* Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
