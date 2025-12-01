Fastighetschef till ny avdelning
2025-12-01
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Den 30 oktober fattade kommunfullmäktige om att Uppvidinge kommun skulle återta ansvaret för fastighetsskötseln inom Uppvidinge kommun. Övergången kommer att ske 2026-04-01 och därför finns det möjlighet att bygga upp en verksamhet och sätta sin prägel på organisationen.
Då det är en mindre organisation så kommer det förutom strategiskt ansvar att innebära direkt operativa uppgifter såsom fastighetssamordning, förvaltning, upprätta budget med löpande ekonomiuppföljning, ta fram rutiner och säkerställa att myndighetskrav efterlevs samt ansvara för fastighetssystemet.KvalifikationerErfarenhet och utbildning
Relevant examen inom fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande. Goda kunskaper i hyresjuridik, byggteknik samt fastighetstekniska system.
Kompetenser och färdigheter
Förståelse för drift och skötsel av fastighetsbeståndet, inklusive både nya och gamla fastigheter. Förmåga att ekonomiskt optimera fastighetsbeståndet. Kunskaper om lagkrav och upprättande av avtal är viktigt. Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU) är meriterande. Mycket god datorvana. Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Ledarskap och personliga egenskaper
Förmåga att leda och utveckla en ny fastighetsorganisation. Har ett prestigelöst förhållningssätt och lägger stort värde i en god kommunikation med hela organisationen. Värdesätter ett bra samarbete och goda relationer med medarbetare, kollegor och samarbetspartners. Serviceinriktad med förmåga att prioritera uppgifter och ha en god dialog med användare. Leder verksamheten med tydliga förväntningar och målstyrning, samtidigt med ödmjukhet och flexibilitet. Värnar om respekt för politiken, medarbetarna och hyresgästerna.
Driver arbetet framåt med ett närvarande och coachande ledarskap och växlar naturligt mellan strategiska och operativa frågor. B-körkort krävs för rollen.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Samhällsserviceförvaltningen
