Fastighetsansvarig Norrbotniabanan
2025-10-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Överkalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett av Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt? Som Fastighetsansvarig på Trafikverket får du en nyckelroll i Norrbotniabanans arbete med markåtkomst, där du både leder och samordnar viktiga processer. Här får du möjlighet att påverka, samarbeta och utvecklas i en organisation som gör skillnad för framtidens transporter.
Dina arbetsuppgifter
I rollen leder och samordnar du arbetet inom markåtkomst för Norrbotniabanan. Du driver och koordinerar markåtkomstfrågorna i programmet tillsammans med markförhandlarna i de olika projekten. Tjänsten innebär mycket samarbete och dialog både internt inom Trafikverket och med externa parter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att du:
ordnar markåtkomst för programmet
deltar i hela processen från planläggning till överlämning av färdig anläggning
ansvarar för att utarbeta interna arbetssätt
bidrar i projektets riskarbete
hanterar värderingsfrågor
förhandlar om ersättning vid köp och intrång i fastigheter
upprättar fastighetsrättsliga avtal
handlägger skadereglering och tvister
representerar programmet i lantmäteriförrättningar och i kontakter med myndigheter
Du är en viktig länk mellan Trafikverket och berörda intressenter i marklösenfrågor och du ingår i ett nätverk av markförhandlare och fastighetsansvariga inom Trafikverket. Detta nätverk erbjuder goda möjligheter till samarbete, stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
I rollen kan det förekomma möten utanför kontorstid, såsom samråd med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäterisammanträden och det ingår resor i tjänsten.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen krävs att du har ett helikopterperspektiv samtidigt som du står stadigt i markåtkomstfrågorna och kan arbeta både strategiskt och operativt med fokus på målet. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du har ett prestigelöst ledarskap och engagerar andra för att nå gemensamma mål. Du är strukturerad, har en analytisk förmåga och du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp (120 p) inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller juridik med inriktning fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
erfarenhet av förhandling
erfarenhet av framtagande av fastighetsrättsliga avtal
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
några års arbetslivserfarenhet av styrning och ledning i en samordnande funktion inom fastighetsrätt
erfarenhet av större infrastrukturprojekt inom väg och/eller järnväg
arbetat med markåtkomst
erfarenhet om den kommunala planprocessen och dess ingående delar
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
