Fastighets- och drifttekniker
Fagerhults Belysning AB / Fastighetsskötarjobb / Habo
2026-01-19
Vill du arbeta i en viktig roll i vår verksamhet? Vi söker nu en praktisk och tekniskt kunnig fastighets-/drifttekniker till vår fastighetsavdelning. Tjänsten är en central och varierad roll där du kombinerar teknisk expertis med praktiskt underhåll för att säkerställa att vår industrifastighet håller högsta klass. Du blir en del av ett team som värdesätter kvalitet och säkerhet i en miljö där vi tillsammans skapar förstklassiga lösningar.
I denna kombinerade roll arbetar du med fastighetens funktion och prestanda. Dina huvudsakliga uppgifter innebär:
- Löpande tillsyn och underhåll för att säkerställa en driftsäker fastighet
- Hantera inkomna felanmälan från verksamheten
- Aktiv drift och övervakning av våra tekniska system, inklusive värme, ventilation, kyla och brandlarm
- Kvalificerad felsökning och reparationer för att minimera driftstörningar
- Kontakt med externa leverantörer
- Förebyggande underhåll och rondering
Vi erbjuder:
- En varierande och ansvarsfull tjänst
- Arbete i en viktig funktion för produktionen
- Trevligt arbetsklimat och stabil arbetsgivare
- Möjlighet att påverka och utveckla fastighets- och driftsarbetet
Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som trivs i en teknisk och praktisk miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har en teknisk eller praktisk bakgrund inom fastighet, drift eller industri.
- Besitter teknisk kompetens inom områden som el, VVS, ventilation eller styr- och regler.
- Är en självständig och prestigelös problemlösare som tar stort eget ansvar för dina arbetsområden.
- Har ett utpräglat serviceinriktat arbetssätt och trivs med att ha många kontaktytor.
- Är flexibel, med förmågan att prioritera om när förutsättningarna ändras.
- Innehar B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete i industrifastigheter.
- Vana av att arbeta i digitala underhållssystem.
- Heta arbeten-certifikat
Om Fagerhult
Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och smart uppkopplad belysning i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt - ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.
Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 12 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 37 % kvinnor och 63 % män.
Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 13 olika varumärken och 4 000 anställda i 27 länder runt om i världen.
Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...
Om vår rekryteringsprocess
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi identitetskontroll på slutkandidater. För kandidater från länder utanför EU/EES eller Schweiz verifierar vi även giltigt uppehålls- och arbetstillstånd, i enlighet med gällande lagstiftning.
