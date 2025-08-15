Fastighets- fordons- och verkstadsansvarig
2025-08-15
Sölvesborg Energi ser till att kommunens invånare har el och fjärrvärme i ledningarna, vatten i kranen och tillgång till fibernät - allt för att skapa goda förutsättningar för utveckling i Sölvesborg: "Kraft med omtanke!"
Vi erbjuder dig en trygg anställning i ett stabilt bolag med stort fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som fastighetsansvarig, fordonsansvarig och verkstadsansvarig arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor både internt och externt. Arbetsuppgifter som förekommer är till exempel underhåll och reparation av fastighet, diverse verkstadsarbete, reparation av redskap samt tillse att bolagets fordon servas, repareras och besiktigas enligt lagkrav. Tjänsten är i huvudsak praktiskt inriktad, men du kommer även ansvara för den administrationen som tillhör företagets fastigheter och fordon.Kvalifikationer
Den person vi söker önskar vi har relevant utbildning samt dokumenterad erfarenhet av fastighetsskötsel eller fordonsskötsel. Gymnasial utbildning och goda kunskaper i MS Office.
Som person är du drivande, engagerad, ansvarstagande och självgående. Det är också betydelsefullt att du har lätt för att samarbeta och är bra på att kommunicera såväl i tal som skrift.
Tjänsten kräver att du har körkort med minst B-behörighet.
Truckkort, BE- samt C-behörighet och förarbevis på hjullastare är en merit.
ÖVRIGT
Hälsokontroll, drogtest och begäran om utdrag från belastningsregistret kan förekomma innan anställning.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, vilket innebär att vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men allra senast måndagen den 15 september 2025. Tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av arbetschef Niklas Östensson, i första hand via mejl: niklas.ostensson@solvesborgenergi.se
, i andra hand på telefon: 0456-81 68 85.
Som medarbetare på Sölvesborg Energi erbjuds du bland annat friskvårdstimme alternativt friskvårdsbidrag.
Hos oss är det viktigt med en bra arbetsmiljö, därför tillämpar vi bland annat rökfri arbetstid.
Hos oss är det viktigt med en bra arbetsmiljö, därför tillämpar vi bland annat rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
Sölvesborg Energi Kontakt
Arbetschef
Niklas Östensson Niklas.ostensson@solvesborgenergi.se 0456-81 68 85 Jobbnummer
