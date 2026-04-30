Fartygstekniker Sjöhistoriska museet, Stockholm
2026-04-30
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande En kultur där vi blir bättre tillsammans!
Som fartygstekniker har du en central roll i arbetet med att bevara, vårda och utveckla våra museifartyg i Stockholm. Du blir en del av ett engagerat team där de närmsta kollegorna består av tekniskt ansvarig och rustmästare, tillsammans ansvarar ni för det dagliga arbetet och fartygens långsiktiga utveckling. Arbetet är till stor del praktiskt och utförs ombord på museifartygen Sankt Erik och Finngrundet. Här ges du möjlighet att arbeta nära det maritima kulturarvet, med frihet att planera, prioritera och genomföra insatser inom ramen för antikvariska principer. Arbetet följer i huvudsak ett årshjul, vilket skapar både struktur och utrymme för eget ansvar och initiativ. Förutom dina närmsta kollegor på enheten har du även flera andra kontaktytor, både internt med andra avdelningar och externt med leverantörer och ideella föreningar.
Som fartygstekniker arbetar du brett med underhåll, vård och utveckling av våra museifartyg. Arbetet omfattar bland annat ytbehandling av trä- och stålytor, renovering och reparation samt viss nytillverkning av detaljer. Du ansvarar även för löpande underhåll och justering av dörrar, luckor och beslag, liksom tillsyn och enklare reparationer i publika miljöer. Arbetet präglas av ett långsiktigt bevarande av kulturhistoriska värden, där ett hantverksmässigt och kvalitetsmedvetet förhållningssätt är centralt. I rollen förväntas du även bidra aktivt till att vidareutveckla och förfina gemensamma arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en hantverksutbildning inom ett område vi bedömer relevant, exempelvis som målare eller inredningssnickare. Du har erfarenhet av praktiskt hantverksarbete, gärna i miljöer där antikvariska krav ställs och är van att arbeta med såväl verktygsmaskiner som handverktyg. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete med båtar eller fartyg, erfarenhet av byggnadsvård eller musealt arbete. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, ansvarstagande och har förmåga att planera ditt arbete över tid. Du trivs i en praktisk roll där du får kombinera självständigt arbete med samarbete. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, samtidigt som du är lösningsorienterad och flexibel. Vidare har du förmåga att arbeta strukturerat med god framförhållning samt ta ett stort eget ansvar för planering och genomförande av arbetet. Du har god förmåga att instruera både intern och extern personal samt att utveckla och implementera nya rutiner och arbetssätt vid behov.
Mer om oss
Fartygsenheten tillhör avdelningen Föremål och arkiv. Till avdelningen hör även respektive museums föremålsenhet, samt enheten för arkiv och bibliotek. SMMTF förvaltar idag totalt 13 fartyg. Av dem marknadsförs fyra fartyg under Sjöhistoriska museets varumärke, men förvaltas och körs av föreningar som ansvarar för fartygens skötsel, drift och ekonomi. Vid Marinmuseum driftsätter den egna personalen museets träbåtar som används vid segling under sommarsäsong. Vid Sjöhistoriska museets fartygspir genomförs även vid tillfällen driftsättning av de egna fartygen.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Magnus Jönsson, enhetschef Fartygsenheten: 0455 - 35 93 05 Facklig kontakt
Martin Linde, ST: 08 - 519 558 74
Sandra Järvengren Saco-s: 08-519 558 42 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 20 maj genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer kommer att genomföras 2 - 3 juni.
Övriga upplysningar
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
SMMTF har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
