Familjestödjare
2025-10-06
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vi söker en vikarierande familjestödjare till vår öppenvård i Ljungby
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen, enheten öppenvård barn och ungdom. Inom enheten arbetar behandlare, socialrådgivare och socialtjänstlots.
Du kommer att tillhöra barn och ungdomsbehandlingsgruppen med 12 kollegor, som arbetar med barn och unga mellan 0-20 år på uppdrag av barn och ungas myndighetsavdelning. Ni kommer att vara två familjestödjare i ett team och ha nära samarbete med barn och ungdoms familjebehandlarePubliceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som familjestödjare arbetar du praktiskt och pedagogiskt i familjens hem och närmiljö utifrån barnet eller ungdomens behov. Arbetet innebär att stärka föräldraförmågan genom att tillsammans med föräldrarna strukturera upp vardagen och skapa rutiner. Arbetsuppgifter varierar från att motivera föräldrar att sköta sitt hem, ta sig till förskola/skola till att samtala och pedagogiskt vägleda i föräldraskap. I arbetet är det viktigt att ha fokus på just föräldraskapet, kunna utgå från familjens egna resurser och arbeta tillsammans med familjemedlemmarna för att kunna bemöta barns, ungdomars och föräldrars behov av förändring och stöd.
Vi samverkar med barnens och familjens privata och professionella nätverk. Familjestöd i vår öppenvård innebär att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi, tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå målen. Uppdragets karaktär styr hur vi planerar och förlägger arbetet vilket innebär en hög grad av flexibilitet. I uppdraget ingår också att samarbeta med kollegor inom enheten men också med andra aktörer som är viktiga för familjen.
Stöd och hjälp finns att tillgå från 1:e socialsekreterare, chef och kollegor. Alla ärenden är biståndsbedömda och dokumenteras i verksamhetssystemet Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som som brinner för denna målgrupp och ser värdet av de små men viktiga framsteg som över tid gör skillnad i familjers vardag. Du är intresserad av att vara med och utveckla familjestödsarbetet tillsammans med det övriga teamet och du trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö. Du har erfarenhet av att arbeta på uppdrag, mot mål och med uppföljning.
Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver ha god förmåga att samarbeta, både med familjemedlemmar, uppdragsgivare samt privat och professionellt nätverk och i arbetsgruppen. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med familjerna. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Det är viktigt att du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Krav på utbildning
* Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning som vi bedömer likvärdig
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
