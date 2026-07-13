Familjerättssocionom
Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Ängelholm Visa alla socialsekreterarjobb i Ängelholm
2026-07-13
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Efter många uppskattade år går nu en av våra erfarna familjerättssekreterare i pension. Därför söker vi dig som vill ta vid och bli en viktig del av vårt engagerade team.
Vi söker dig som möter människor med respekt, lugn och professionalism – även när livet är svårt. Hos oss får du arbeta med meningsfulla frågor där barnets bästa alltid står i fokus tillsammans med kollegor som värdesätter samarbete, kunskap och omtanke.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där vi hjälper varandra, delar kunskap och värnar om en hållbar arbetsmiljö. Vi vet att familjerättsligt arbete kräver både kompetens och stöd – därför erbjuder vi kollegialt samarbete, handledning och möjlighet till utveckling.
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt och varierat arbete
• engagerade och erfarna kollegor
• kompetensutveckling och handledning
• flexibilitet och god arbetsmiljö
• möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som familjerättssekreterare arbetar du med familjerättsliga frågor enligt föräldrabalken och socialtjänstlagen. Arbetet är varierat och innehåller både samtal, utredningar och samverkan med andra aktörer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• samarbetssamtal
• vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
• faderskap och föräldraskap
• adoptioner
• yttranden och upplysningar till domstol
• stöd och vägledning till föräldrar och familjerKvalifikationer
Vi tror att du är en trygg och lyhörd person som har lätt för att skapa förtroende. Du kan balansera empati med tydlighet och trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom
• har erfarenhet av familjerätt
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• arbetar självständigt men uppskattar nära samarbete med kollegor
• har ett genuint engagemang för barns och familjers situation
• har erfarenhet av samtalsmetodik
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 261115.
Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta hos oss.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "47301001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via kundtjänst 0431-87 000 Jobbnummer
10000703