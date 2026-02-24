Familjerättssekreterare
2026-02-24
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vi på Familjerättsenheten i Hässleholm söker nu en medarbetare som gillar att ta ansvar och att omge sig med kompetenta kollegor.
Är du redo att bli en del av ett meningsfullt och utvecklande arbete? Ta chansen och sök tjänsten redan idag!
Det här erbjuder vi dig!
Familjerättsenheten är en del av verksamheten Mottag, stöd och tidiga insatser. Enheten som helhet består av familjerättsenheten med erfarna familjerättssekreterare, familjerådgivning, föräldrarådgivning och en familjecentral. Som familjerättssekreterare ansvarar du för många olika arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området och får därigenom en både varierande och spännande tjänst. Du kommer bland annat att arbeta med utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer också att handlägga fader- och föräldraskap och verkställighet av umgängesstöd efter beslut/dom från Tingsrätten samt andra ärenden inom det familjerättsliga området.
Det här jobbet innebär spännande och utvecklande arbetsuppgifter men också en trevlig arbetsmiljö som kännetecknas av kunniga kollegor, väl utarbetade arbetsrutiner, gott samarbete mellan olika enheter, närvarande chef, gemensamma aktiviteter och bra laganda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt.
Din arbetsplats kommer att vara på Socialförvaltningen, nära stadskärnan och centralstationen med goda pendlingsmöjligheter.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Du har flextid så att du kan möjliggöra livspusslet samt arbeta hemifrån, när det fungerar för verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete med myndighetsutövning inom IFO, inriktning barn och unga inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med familjerätt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och god datorvana, gärna med kunskaper och erfarenhet av verksamhetssystem. B-körkort är ett krav.
Vi tror att du som drivs av att få ta stort eget ansvar och möjligheten att få jobba med kompetenta kollegor kommer att trivas extra bra hos oss. Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt. För att klara av arbetet är det viktigt att du är lugn och samlad i olika situationer och kan skilja på det personliga och professionella. Det är även av vikt att du är väl förtrogen med barnkonventionen och har en förståelse för barn- och barnrättsperspektivet samt förmåga att tänka analytiskt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Andra egenskaper som vi ser som viktiga för tjänsten är en god samarbetsförmåga genom vilken du kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt och att du har lätt för att kommunicera med förmåga att lyssna och därmed anpassa ditt sätt att kommunicera med andra.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
Publiceringsdatum2026-02-24
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på
polisens hemsida.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV.
Urval sker löpande.Om företaget
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
