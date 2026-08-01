Familjerådgivare
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-08-01
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Familjerådgivningen är lokaliserad i centrala Halmstad och hör till Socialförvaltningen, Barn- och Ungdomsavdelning. Vi möter varje dag par, familjer och enskilda i avgörande skeden i livet. Verksamheten är en viktig främjande och förebyggande funktion med syfte att främja goda familjerelationer i alla dess former och bidra till gynnsamma uppväxtvillkor för barn.
Då det nu är fattat beslut om att Halmstads kommun går in i avtalssamverkan kring kommunal familjerådgivning med ytterligare en kommun, Laholms kommun, söker vi nu två familjerådgivare till vår verksamhet. Enheten består av socionomer med många års erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete samt vidareutbildningar i psykoterapi (minst steg 1) och andra utbildningar.Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som familjerådgivare är din uppgift att genom samtal medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter i familjerelationer. Det innefattar krisbehandling, korta eller längre bearbetande samtalskontakter med par, familjer och enskilda. Du arbetar självständigt och har ett eget behandlingsansvar samt genomför kontinuerlig utvärdering av arbetet tillsammans med besökarna. Familjerådgivningen är till för alla; till oss kommer människor med varierande socioekonomisk bakgrund, olika etnicitet och språk, olika sexuell läggning och skiftande värderingar och trosuppfattningar och vi behöver därför kunna erbjuda en bredd i arbetsmetoderna. Arbetet innefattar också utåtriktat främjande och förebyggande arbete. Du deltar i gemensam kvällsmottagning en gång i veckan.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du socionomutbildning och grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) innefattande handledning och egenterapi samt erfarenhet av familjeterapeutiskt /psykosocialt behandlingsarbete. B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av arbete som familjerådgivare samt utbildning i sexologi, utvärderade parterapimetoder, EFToch IBCT, samt utbildning och erfarenhet av FIT (feedbackinformed treatment).
Du kommunicerar obehindrat på svenska och är beredd att hantera digitala samtalsverktyg vid behov.
Du behöver vara trygg i din kompetens och trivas med att arbeta självständigt. Du behöver vara lyhörd och ha förmåga till att samarbeta och bidra till att utveckla verksamheten. Vi söker dig som vill ingå i en grupp som har ett högt engagemang och som vill bidra till familjers möjlighet att leva i goda relationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du dagligen bidrar till att stärka relationer och förbättra barns livsvillkor. Målet är att alla som arbetar på familjerådgivningen i Halmstad ska utveckla en hög kompetens och yrkesskicklighet. Vi arbetar utifrån MFOFs (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) riktlinjer och är medlemmar i vår intresseorganisation KFR (Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare).
Vi erbjuder:
Individuell introduktionshandledning av auktoriserad familjerådgivare
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Extern handledning i grupp och kreativa behandlingsverkstäder
Friskvårdsbidrag och tillgång till kommunens hälsoinspiratörer med ett brett utbud av aktiviteter.
En arbetsplats med engagerade kollegor och en verksamhet i utveckling.
En roll där du får stort eget ansvar men också stöd när det behövs.
Övrig information
För att underlätta rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta enligt utlänningsförordningen, vilket styrks genom pass, nationellt id-kort eller personbevis (EU/EES/Schweiz), alternativt giltigt arbetstillstånd. Interna bakgrundkontroller genomförs under rekryteringsprocessen.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal och att eforderliga beslut tas.
Intervjuer sker vecka 36.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Familjerådgivare
Kristina Nordgren kristina.nordgren@halmstad.se +46736659675 Jobbnummer
10017676