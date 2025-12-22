Familjehemssekreterare, IFO
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en familjehemssekreterare gärna med erfarenhet och god kompetens av att arbeta med familjehemsvård eller liknande.
Om verksamheten
På Individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun arbetar ca 55 medarbetare, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Där finns vuxenenheten som inkluderar försörjningsstöd, missbruksvård, öppenvård och biståndshandläggning. Inom barn- och familjeenheten finns utredningsgrupp, familjerätt, familjehemssekreterare, barnföljare och öppenvård. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och andra resurspersoner. Det innebär att åka på hembesök, gör intervjuer samt stötta familjehem i deras uppdrag. Målet är att våra familjehem ska vara i egen regi och att de ska få ett kvalificerat stöd på olika nivåer utifrån vad barnet och familjen behöver. Vi har också en kompetent öppenvård som är ett komplement till dig i ditt handledningsuppdrag till familjehem. I tjänsten ingår också rekrytering, upprättande av avtal, arvodering samt dokumentation. Fördelaktigt om du har vana att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Socionomexamen
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
• Du är strukturerad och planerar efter behov
• B-körkort är ett krav
Meriterande
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är meriterande.
• Utbildad i att hålla "Ett hem att växa i".
• Handleda familjehem.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-12-31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Enhetschef
Lenita Birath lenita.birath@hallsberg.se Jobbnummer
