Familjehemssekreterare
2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder en attraktiv arbetsplats där du omges av engagerade, hjälpsamma och kunniga kollegor.
Avdelningen individ- och familjeomsorg arbetar med olika former av stöd och service till invånarna. Avdelningen är uppdelad i fyra områden, Främjande och förebyggande, Barn och ungdom, Vuxna och Utförare inom socialpsykiatrin och funktionsnedsättning. Inom område Barn och ungdom ingår enheterna mottagning barn och ungdom, enheten för barn och enheten för ungdom och familjevården.
Familjevårdsenheten består av en enhetschef samt nio medarbetare varav sju medarbetare inom familjevården, en medarbetare med ansvar för kontaktverksamhet samt en medarbetare som arbetar flexibelt inom bägge verksamheterna.
I gruppen finns ett gemensamt ansvarstagande och ett stort engagemang för att de familjehemsplacerade barnen skall få en god vård, anpassad utifrån sina behov och förutsättningar. För att det skall uppnås är samverkan med familjehem, barnets nätverk m.f.l. en bärande del av arbetet.
Vi erbjuder
Arbetsplatsen är centralt belägen i ljusa lokaler i Farsta centrum nära T-banan, nära till restauranger och ett stort affärsutbud.
Du erbjuds möjligheter till flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. Stadens medarbetare har rabatterade avgifter på ett antal tränings- och friskvårdsanläggningar.
Du kommer delta i extern handledning tillsammans med dina kollegor.
Du förankrar större beslut och ställningstaganden i arbetet med din chef men har i övrigt möjlighet att under eget ansvar planera och utföra arbetet självständigt i samråd med den kollega du arbetar med i respektive uppdrag.
Din roll
Som familjehemssekreterare i Farsta arbetar du i vissa ärenden i rollen som barnets särskilt utsedda socialsekreterare. I den rollen har du ansvar för att följa upp vården av det placerade barnet genom kontinuerliga träffar med barnet och kontakt med de biologiska föräldrarna. Du gör även bedömningar kring umgänge och uppmärksammar behov av andra insatser som kan vara aktuella. Du säkerställer att placerade barn får sina behov och rättigheter tillgodosedda.
I andra ärenden har du rollen som ansvarig för familjehemmet. I den rollen ingår att fortlöpande samverka med familjehemmet samt ge stöd och vägledning. Du ansvarar också för frågor rörande ersättningar och avtal med familjehem.
Ytterligare ett arbetsmoment som förekommer inom familjevården är att rekrytera och utreda familjehem. För den arbetsuppgiften krävs att du har genomgått/genomgår adekvat utbildning.
Arbetet innefattar resor, främst inom Stockholmsområdet men även resor inom landet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av arbete inom något av socialtjänstens verksamhetsområde.
Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift då fortlöpande handläggning och dokumentation ingår i arbetet.
Som person behöver du vara, trygg, stabil och uthållig. Du bör vara noggrann och ha en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete självständigt och i samverkan med din kollega för respektive uppdrag. Då arbetet ibland innebär att möta människor i kris eller med en komplex livssituation så är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du behöver också ha förmåga att skapa goda relationer med barn, ungdomar och deras familjer samt alla de parter som du samverkar med.
Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänstens/familjehemsvård är meriterande. (Du får gärna vara en socialsekreterare inom barn och ungdom som känner lust att ta ett steg vidare i din yrkesmässiga utveckling.)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är en fördel om du har körkort.
Urval kommer ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum.
