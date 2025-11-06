Familjehemssekreterare
2025-11-06
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Kom och bli vår nya kollega!
Gagnef kommun är i startgroparna att vidareutveckla familjehemsvården så vi kan ge mer stöd till våra placerade barn.
Vi söker nu vår nästa engagerade familjehemssekreterare som vill vara med och utveckla vår familjehemsvård.
Genom att skapa trygga och hållbara placeringar som ett led i arbetet kring nya socialtjänstlagen.Genom ett tätt och nära samarbete kan vi ge våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna.
Arbetsgruppen består idag av socialsekreterare, familjehemssekreterare, familjerättssekreterare, mottagningssekreterare, familjeteamet, förste socialsekreterare och enhetschef. Vi är en arbetsgrupp med bred kompetens och ett starkt barnfokus, hos oss får du bra stöd och fortsatt utveckling i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare i Gagnef kommun kommer du vägleda och stärka familjer så att de kan ge barnen den omsorg som behövs. Du förväntas ha kontinuerlig kontakt med familjehemmen och finnas där som ett aktivt stöd i vardagen. Arbetet kommer innebära ett nära samarbete med barnets socialsekreterare och övriga nätverk som finns runt barnet. Familjehemssekreterare har många kontakter som kan vara både utmanande och givande.
Du ansvarar och administrerar avtal, ersättningar och genomför utredningar när det behövs. Du kommer ha ansvar för de kontaktpersoner och kontaktfamiljer som kommunen har inom SoL och LSS verksamheterna. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är meriterande om du har har arbetat som familjehemssekreterare eller har erfarenhet från arbete som innefattar föräldrastöd. Har du arbetat med myndighetsutövning, har kunskap om NPF/psykisk ohälsa och barn från andra kulturer är det meriterande. Du ska goda IT-kunskaper och goda kunskaper inom svenska språket för att kunna uttrycka dig väl i kommunikation och dokumentation. Positivt är om du jobbat i systemet Lifecare. B-körkort är ett krav.
Du är trygg i dig själv och bemöter familjer med professionalism och lyhördhet. Du har förståelse och respekt för vad det innebär att vara familjehem. Du ska kunna stötta vuxna i sitt föräldraskap även när det blir svårt. Det ställer krav på god samarbetsförmåga, kunna sätta gränser när det behövs men ändå finnas där, ge råd och skapa trygghet genom processen. Att våga stå kvar! Du ska kunna ha en viss flexibilitet eftersom det inte är ett statiskt jobb utan vi behöver följa familjerna och barnet. Det kan förekomma arbete utanför ordinarie arbetstid vid tillfällen. Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.Övrig information
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
