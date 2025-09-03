Familjehemssekreterare
2025-09-03
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Vi söker en familjehemssekreterare till enheten för barn och unga myndighet.
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO) är organisatoriskt uppdelad i fyra enheter: Barn och unga, vuxenenheten, öppenvården och biståndsenheten.
Enheten för Barn och unga arbetar med myndighetsutövning och uppföljning av beslutade insatser. Vi arbetar även med familjehem.
Arbetet leds av 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Förmåner:
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till distansarbete
• Handledning
• Kompetensutveckling
• Subventionerad friskvård
Vi har arbetstyngdsmätning som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet för barn och unga.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare arbetar du med att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Du har ett nära samarbete med barnets socialsekreterare och fungerar som stöd för familjehemmet under hela placeringen. Ditt arbete är en viktig del i att säkerställa att barn och unga får den trygghet, omsorg och utveckling de har rätt till.
I denna roll ingår även ett ansvar för rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer där dina arbetsuppgifter innefattar utredning, bedömning och matchning av kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Det kan även innefatta uppföljning och stöd till insatser för barn som har en kontaktfamilj.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där du ges möjlighet att bidra med din kompetens och vara med och utveckla verksamheten.
Du förväntas dokumentera enligt gällande lagstiftning och rutiner samt delta i utvecklingsarbete inom området.Kvalifikationer
Socionomexamen
Meriterande är erfarenhet av arbete med liknande arbete inom socialtjänsten.
B- körkort är nödvändigt.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Urval sker löpande under ansökningstiden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Habo kommun
Habo kommun, Socialförvaltningen
IFO-chef
IFO-chef
Birgitta Berglund Ågren birgitta.agren@habokommun.se 036-442 83 25
