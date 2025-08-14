Familjehemskonsulent
2025-08-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Uppsala
Steg 1 AB bedriver jour- och familjehemsverksamhet med fokus på trygghet, kvalitet och barnets bästa. Vi arbetar på uppdrag av kommuner med att rekrytera, utreda, matcha och stödja familje- och jourhem som tar emot barn och unga i behov av en trygg tillvaro.
Som familjehemskonsulent hos oss kommer du att:
Stödja och handleda våra familje- och jourhem i deras uppdrag.
Genomföra regelbundna hembesök och följa upp placerade barns situation.
Fungera som länk mellan hemmen, den placerade och socialtjänsten.
Rekrytera och utreda nya familje- och jourhem.
Delta i planering och matchning av placeringar.
Dokumentera i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
Bidra till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete som bedöms likvärdig.
Minst 1-2 års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård, jourhemsvård eller annan relevant del av socialtjänstens verksamhetsområde.
Erfarenhet av att ge handledning och stöd till uppdragstagare.
God kunskap om SoL, LVU, Barnkonventionen och Socialstyrelsens föreskrifter.
God dokumentationsförmåga och vana att arbeta självständigt.
B-körkort krävs.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du är lösningsorienterad, stresstålig och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har möjligheten att arbeta 2 dagar i veckan hemifrån.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barns trygghet och utveckling.
Möjlighet till kompetensutveckling och handledning.
En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: info@steg1.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Steg 1 AB
(org.nr 559037-0457), https://steg1.se
Råsta Strandväg 13 C (visa karta
)
169 79 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9459305