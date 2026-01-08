Familjehem/Jourhem sökes
Vivant Assistans AB / Behandlingsassistentjobb / Leksand Visa alla behandlingsassistentjobb i Leksand
2026-01-08
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivant Assistans AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Behandlingsfamilj och jourhem - projektanställning
Vivant Omsorg verksamheten Trygga Barn
Vivant Omsorg söker nu 5 Behandlingsfamiljer och/eller jourhem för projektanställning vid placering inom verksamheten Trygga Barn. Anställning erbjuds i samband med placering av barn och sker i form av projekt- eller visstidsanställning med lön.
Om verksamheten
Trygga Barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn som varit utsatta för olika former av våld, såsom anknytningstrauma, psykiskt våld och akuta skyddsbehov. Barnen kan uppvisa trauma och psykisk ohälsa, exempelvis självdestruktiva beteenden, traumadiagnoser, otrygg anknytning och ångestproblematik.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla placerade barn tilldelas ett barnombud med sekretess gentemot familjehemmet, i syfte att säkerställa god vård och förebygga missförhållanden. Verksamheten har även specialistkompetens inom narcissistiskt och känslomässigt våld.
Alla familjehem och jourhem inom verksamheten erbjuds kontinuerlig utbildning, handledning och avlastning.
Om anställningen
Anställningen är kopplad till faktisk placering av barn. Vid behov av att en vuxen är hemma på heltid erbjuds projektanställning hos Vivant Assistans, med lön enligt avtal. I de fall tjänstledighet krävs från annat arbete kompenseras detta genom anställningen.
Rekryteringen avser konkreta anställningar och inte intresseanmälan eller uppbyggnad av kandidatdatabas.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som familjehem eller jourhem ansvarar du för att:
erbjuda barnet en trygg, stabil och kärleksfull hemmiljö
tillgodose barnets dagliga omsorg, skolgång och kontakter med vård och andra insatser
samarbeta med verksamhetschef, socialtjänst, barnombud, vårdnadshavare och andra aktörer
Familjehem
Familjehem tar emot barn under kortare eller längre tid. Du har möjlighet att, i dialog med verksamheten, påverka vilken målgrupp och ärendekomplexitet du tar emot. Tidigare erfarenhet är inget krav - utbildning och handledning erbjuds fortlöpande.
Jourhem
Jourhem tar emot barn med kort varsel, ofta vid akuta placeringar. För denna roll krävs att en vuxen kan vara hemma på heltid under placeringen. Körkort och stabil livssituation är ett krav.Kvalifikationer
Vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer, exempelvis ensamstående, par, samkönade par och familjer med eller utan egna barn.Kvalifikationer
Minst 18 år
Barnet ska kunna erbjudas eget rum
Utdrag ur belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB-register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden
För jourhem: körkort och möjlighet att vara hemma på heltid
Personliga egenskaper som värderas högt är trygghet, känslomässig tillgänglighet, samarbetsförmåga, självreflektion och engagemang.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Projekt-/visstidsanställning vid placering
Omfattning: Heltid vid behov
Lön: Enligt avtal
Antal tjänster: 5Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:Lina.perea@vivant.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7017432-1778944". Arbetsgivare Vivant Assistans AB
(org.nr 556826-3841), https://vivant.teamtailor.com
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Vivant Jobbnummer
9673432