Lärare spanska Fruängens skola
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Fruängens skola är en F-9-skola med 600 elever inom grundskola och anpassad grundskola. Skolan ligger i anslutning till Fruängens centrum med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och buss. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen men även nya bostadsområden har tillkommit på senare år.
Skolan består av sex byggnader runt en stor skolgård med tallar och stora ytor för lek och rörelse Klassrummen är moderna och erbjuder en stimulerande miljö.
Vi är cirka 100 medarbetare med lång samlad erfarenhet och hög kompetens och stort intresse av att utveckla vårt gemensamma arbete.
Din roll
Vi söker en lärare som kommer att undervisa i spanska som modernt språk i åk 7-9. Du kommer att arbeta parallellt med en kollega i samma språk och ni kan lägga upp undervisningen tillsammans i språkvalsgrupperna.
Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
• är legitimerad lärare med behörighet i ämnet spanska som modernt språk
• har dokumenterad erfarenhet av läraryrket
• har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
• behörighet i ytterligare ämnen i grundskolan är meriterande
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fruängsgatan 57 (visa karta
)
129 53 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 4, Fruängens skola Jobbnummer
9969027