Familjebehandlare till HVB
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2025-08-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Socialförvaltningen i Helsingborg ansvarar för stadens individ och familjeomsorg. Vi har drygt 600 medarbetare som, med olika kompetenser, bidrar till att barn, unga och vuxna med olika typer av sociala problem och förutsättningar kan bli självständiga med livskvalité.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig (och några till).
För att möjliggöra hemmaplanslösningar har vi HVB och Stödboendeplatser för barn och unga i Helsingborgs stad. Du kommer att tillhöra Verksamhetsområde Boende inom Socialförvaltningen och arbeta på ett av våra två HVB.
Våra HVB tar emot pojkar och flickor mellan 13-20 år med bl.a. psykosocial problematik, begynnande riskbruk eller placering efter behandling och vi arbetar aktivt med familj och nätverk.
Nu söker vi nya kollegor som vill arbeta med oss. Tjänsterna som ska tillsättas är tre vikariat på sex månader. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som Familjebehandlare på HVB har du ett roligt, varierande och utmanande arbete med stora möjligheter att påverka arbetet både i vardagen men även på längre sikt. Vi arbetar för att ungdomen ska få en fungerande vardag, där struktur, sysselsättning och en meningsfull fritid är några delar.
Vi arbetar även för att ungdomen ska ha någon form av kontakt/relation med sin familj/nätverk så långt det är möjligt. Arbetet kan bland annat innebära familjesamtal men även enskilda samtal.
Som Familjebehandlare har du i uppdrag att vara kontaktperson till några av ungdomarna, vilket innebär att du är sammanhållande när det gäller behandlingsarbetet och de kontakter som behöver tas runt ungdomen. Utifrån ungdomens vårdplan tar du fram mål tillsammans med ungdomen och dennes familj, vilket dokumenteras i en genomförandeplan. Dokumentationen sker i Journal Digital. I arbetet förekommer även en del praktiska arbetsuppgifter, motsvarande sådant som förekommer i ett hem som till exempel matlagning och städ.
Tjänsterna är på 95 % med schemalagd arbetstid där såväl dag-, kväll som helgpass ingår.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* socionomexamen, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
* erfarenhet av socialt arbete med barn och unga inom HVB är meriterande
* erfarenhet inom missbruk, nätverksarbete, psykiatri och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är meriterande
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datorvana, meriterande om du har erfarenhet av Journal Digital.
* körkort och kör bil.
Vi är intresserad av dig som har:
* god förmåga att skapa relationer, samarbeta och verka för ett öppet klimat och ett serviceinriktat förhållningssätt.
* ett förhållningssätt där du arbetar för att det sociala arbetet har klientens behov i centrum med fokus på delaktighet för ungdomarna samt deras familjer.
* förmåga att hantera situationer i stunden så väl som att arbeta långsiktigt och strukturerat i ett behandlingsuppdrag.
* ett handlingskraftigt förhållningssätt och vågar vara öppen för att söka och prova nya lösningar. Förmåga att leda dig själv och att arbeta självständigt.
* utbildning i MI, RePulse, systemteori, missbruk, Steg 1 utbildning samt utbildningar som är relaterade till självskadebeteenden är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid 95%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Sex månader
Antal tjänster: 3
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9472186